Extensión de la hidrovía hasta Puerto Iguazú

domingo 05 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Mientras las exportadoras misioneras reservan containers para el segundo viaje del convoy misionero hacia el puerto de Rosario, primera escala previa al traspaso de la mercadería al buque interoceánico de la naviera MSC, la operadora provincial (el gobierno) avanza en los acuerdos para extender la hidrovía hasta Puerto Iguazú. Desde el Consejo federal de la hidrovía ya se redactó el proyecto que está para la firma del presidente Alberto Fernández, otra de las tantas promesas que hizo para la provincia de Misiones. Mientras tanto, con el puerto operativo, hay requerimientos a Nación para tareas de mantenimiento en las vías navegables, “sobre todo en pasos críticos como en la zona de Ituzaingó”, confirmó Babiak.

El dragado consiste en la limpieza y el ahondamiento a partir de la remoción de rocas y sedimentos. Se lleva a cabo para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río, con el fin de incrementar la capacidad de transporte de agua, con lo que se evitan las inundaciones aguas abajo. “Necesitamos además de manera urgente la señalización y el balizamiento. También el dragado, pero para eso hay que llamar a licitación y el proceso es más largo”, añadió.

La Administración General de Puertos (AGP) es la concesionaria de la hidrovía que debe realizar la tarea. “Antes no se hizo porque no se ocupaba el río en esta zona, ahora necesitamos que procedan para que los convoys puedan navegar de noche en el tramo Confluencia hasta el norte del río Paraná”, especificó Babiak. No se descarta, aunque no es prioritario en lo inmediato para la provincia, habilitar otro puerto comercial como el caso de Santa Ana. Posadas seguirá siendo la referencia para las operaciones mientras que otros destinos en Misiones, se mantendrán para actividades turísticas y deportivas.

Con la extensión de la hidrovía, las operaciones de cabotaje se verían favorecidas, el segundo gran objetivo que persigue Appsa.

