Remisero halló y devolvió tres millones a una pasajera

sábado 04 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Un remisero obereño se convirtió en ejemplo de honestidad al devolver poco más de tres millones de pesos a una mujer que había llevado como pasajera.

Sucedió el miércoles y el protagonista de la historia es Juan Domínguez, con más de una década transportando personas y que actualmente se desempeña en Remises Centro. Juan no cree ser merecedor de tantos halagos, pues considera que hizo lo que le dictó su conciencia.

Igualmente, sobre el episodio recordó que “la señora, que iba con dos jovencitas, pidió que las llevara hasta una parada de colectivos que está situada un poco más arriba de la entrada al Hospital Samic, ahí las dejé porque -según dijo- se tomaban un colectivo hasta Posadas”.

“Nunca dudé, sabía que era de ella”, insistió el trabajador, y contó que “no es la primera vez que me pasa, no con un monto tan grande de dinero, pero sí con celulares que se olvidan o hasta alguna billetera y siempre devuelvo. Lo que no es mío, no es mío”.