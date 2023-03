Came ratificó el buen momento turístico en Misiones y el país

sábado 04 de marzo de 2023 | 6:04hs.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) ratificó los números aportados tanto por la Nación como provincias como Misiones, respecto al gran movimiento turístico en el feriado XL. “La cantidad de turistas creció 4,6% frente al año pasado, que había sido récord. Hubo arribos en todas las ciudades. Pequeñas y grandes; con playa, con montañas y con valles; con historia, con tradiciones y con fiestas. Fue inédita la cantidad de festejos populares y eventos, y especialmente la profesionalización de esas actividades. Pero la sorpresa del verano fue el turista internacional, que no se limitó a las ciudades más populares, sino que llegó hasta los pueblos más escondidos”, planteó Came.

De esta manera, apuntó que la temporada 2023 dejó un nuevo récord. “De acuerdo a los datos relevados por el sector de Turismo de la Came viajaron 4,6% más de turistas que en 2022 y el impacto económico real creció 12,4%”.

Detalla que entre la segunda quincena de diciembre y fines de febrero 33,8 millones de turistas eligieron vacacionar en destinos locales y gastaron $ 1,3 billones.

“La estadía media fue de 4,1 días (vs. 4,6 días de la temporada 2022). A su vez, el gasto diario promedió los $ 9.259. Así, tuvo un aumento real de 18,4% frente al año pasado”.

Allí, la Came volvió a destacar que la temporada 2023 fueron los turistas internacionales. “Se estima que superaron ampliamente al millón y medio de arribos, especialmente de países vecinos como Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, pero con un lugar muy destacado para los visitantes del resto de Latinoamérica y de otros continentes”.

Recorrido argentino

Añade la cámara empresaria que el argentino confirmó que ya no es fiel a un destino, sino que sale a conocer nuevas propuestas. Incluso quienes tienen residencias fijas en determinadas ciudades hacen una pausa para conocer otras.

“Los destinos más elegidos, en el promedio del verano, fueron Mar del Plata, Bariloche, Villa Gesell, Pinamar, Las Grutas, Villa Carlos Paz, Villa de Merlo, Colón, Puerto Iguazú y Mendoza. Por regiones se destacaron la Costa Atlántica, las sierras de Córdoba, el litoral entrerriano y Cuyo”.

Por provincia

Came además detalla que Aerolíneas Argentinas transportó 2,4 millones de pasajeros en enero y febrero, 5% más que en 2019, cuando en esos meses se habían embarcado 2,2 millones de personas. Los destinos más elegidos por esa vía de transporte fueron Bariloche, Mendoza, Córdoba, Salta, Puerto Iguazú, El Calafate, Ushuaia, Trelew, Puerto Madryn, Tucumán y Mar del Plata, que representaron cerca del 50% de los pasajeros transportados.

La actividad comercial fue buena, especialmente para los sectores gastronómico y hotelero. En lo que son compras generales, como indumentaria, calzado, marroquinería, artesanías, decoración o alimentos regionales, que son habituales en las compras del turista de verano, la venta fue mucho más moderada, pero en algunas ciudades fue compensada por el turista extranjero, que sí aprovechó la conveniencia cambiaria.

El caso Misiones

Came recordó además que en Misiones el Ministerio de Turismo provincial midió 445 mil arribos en la temporada, una estadía media de 5,3 días. El gasto promedio diario fue de $ 10.444 y el impacto económico superior a los $ 14.212 millones. Un 45% de los turistas se alojaron en hoteles y cabañas, 18% en casas de familia y amigos y 14% en campings.

En Corrientes

En Corrientes el gasto promedio diario rondó los $ 8.200, según datos del Observatorio Turístico provincial, con el 93% de las plazas ocupadas los fines de semana. La temporada fue calificada como exitosa. Algunos números que dan cuenta de ello son los del feriado de Carnaval: ingresaron 52% más de turistas que en el mismo período de 2019, gastaron $ 25 millones por noche y 40 mil personas se dieron cita en el Corsódromo “Nolo Alías”, de las cuales cerca del 40% fueron turistas nacionales y de países limítrofes.