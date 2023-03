Okulovich y Bundziak salen a pista en tierras neuquinas

sábado 04 de marzo de 2023 | 6:01hs.

Los misioneros Carlitos Okulovich (Torino) y Rudito Bundziak (Chevrolet) correrán este fin de semana la segunda fecha del TC y TC Pista, que se disputará en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, ubicado en la localidad de Centenario en Neuquén.

Por el lado de Okulovich, después de los ajustes propios del debut, buscará su mejor versión para extraer todo el potencial del Torino del Maquin Parts Racing.

“El equipo trabajó mucho en este primer receso cambiando algunos elementos y haciendo como siempre un repaso general. Esta vez también le dimos un poco de trabajo al chapista y al pintor para dejar el Toro como nuevo. El motor tuvo el clásico servicio pautado después de cada final -ese service varía de acuerdo con las exigencias que nos pone cada trazado-. El auto está terminado y se llegó a tiempo con todo lo planeado. Listo para cargar y viajar a Neuquén”, explicó Okulovich.

“Respecto de la carrera pasada vamos a comenzar distinto, trabajando en la puesta a punto desde la primera salida a pista. En Viedma, en las comunitarias y los entrenamientos libres, tuvimos que hacer algunos retoques en la posición de manejo y otras cuestiones menores: necesitaba adaptarme mejor al auto porque no pudimos ir a probar antes. Eso nos demandó tiempo y vueltas donde no se trabajó en la puesta a punto. Ahora, en Neuquén nos podremos concentrar de entrada en el setup que mejor funcione para este circuito. Vamos desde el inicio con el fin de buscar la mejor respuesta”, agregó el obereño.

“Vamos a un trazado que me gusta, donde me siento cómodo, pero donde me cuesta redondear buenas finales. Ése será el desafío para esta segunda fecha”, finalizó.

Por su parte, el piloto oriundo de Puerto Iguazú, que estará en la segunda fecha del TC Pista comentó “estamos contentos por haber arrancado muy bien en Viedma. Claro que las expectativas son las mejores después de esta fecha. Igual no nos queremos relajar y charlamos con el motorista, ya que pensábamos que se podía mejorar un poco por ese lado”.

“Las respuestas fueron positivas en los cambios, así que vamos confiados en seguir progresando en el nivel que tiene el TC Pista. El objetivo es trabajar para que tengamos un buen fin de semana, así como fue la primera fecha, y desde luego estar firmes para ser protagonistas y representar de la mejor manera a la tierra colorada”, agregó el misionero.

Bundziak se ubica en el tercer lugar del campeonato del TC Pista con 39 puntos y se ubica a 8 puntos del líder del certamen Tobías Martínez.

La actividad en el trazado de 4380 metros de extensión arrancará hoy, con los entrenamientos. A partir de las 15.05 se llevará a cabo la clasificación del TC Pista y luego del TC. En tanto que, las series del TC Pista se disputarán desde las 17.15. Toda la actividad se podrá ver por Deportv. Mañana las finales se correrá desde las 12.10 y contará con la transmisión de la TV Pública desde las 11.