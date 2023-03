sábado 04 de marzo de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Flowers Miley Cyrus

2 La bachata Manuel Turizo

3 Music Session, Vol. 53: Bizarrap, Shakira

4 Vamos a la playa Oscu; Ruggero

5 Yo te diré: Lali;Miranda!

6 Corazones rotos : Lola Índigo;Luis Fonsi

7 Bikini: MyA

8 Frío: Nicki Nicole

9 Besos moja2: Wisin & Yandel ;Rosalía

10 Despechá: Rosalía



La moda creativa y sostenible es tendencia

La moda ha encontrado su propio espacio en TikTok, conectando con una comunidad de más de mil millones de usuarios en todo el mundo a través de la creatividad y la originalidad, traspasando los tópicos clásicos. A través de looks únicos, street style o consejos de estilo, los usuarios experimentan y disfrutan de las tendencias dentro y fuera de la plataforma y encuentran en ella un escaparate donde pueden escuchar nuevas voces y conectar con nuevas perspectivas.

La conversación alrededor de la moda se ha convertido en una constante dentro de la comunidad tiktokera. De hecho, el hashtag #ModaEnTikTok cuenta con más de 1.700 millones de visualizaciones, mientras que #Moda reúne más de 38 mil millones de visualizaciones, #Outfits acumula más de 27.5 mil millones de visualizaciones, o #ModaChallenges suma más de 24 millones de visualizaciones.

Más videojuegos al cine: Pokemon prepara la secuela de Detective Pikachu

Después de tres años de incertidumbre, los fanáticos de Pokemon recibieron ayer la buena noticia de que Legendary Pictures está trabajando para que la secuela de Detective Pikachu llegue al cine. El film de 2019, protagonizado por Justice Smith y Ryan Reynolds, fue una de las primeras películas en romper la maldición de las adaptaciones de videojuegos y volverse un éxito previo a producciones como Sonic, Arcane o The Last of Us.

Ahora, se reveló que la productora esta en negociaciones con el director Jonathan Krisel (Portlandia) para que se encarge de realizar la película. El guión será escrito por Chris Galletta (The Kings of Summer). Aunque no hay nada confirmado, el portal Deadline aseguró que la intención es que Ryan Reynolds también participe de esta película.

Nora Sosa, Isabel Hillebram, Ángeles Violeta y Mirta Rutter, entre tragos y charlas.

Ailin Zelarayan y Yon Brito compartieron una agradable jornada en la noche posadeña.

Belen Rodríguez, Romina Báez, Valeria Espíndola y el after office luego del estudio.

Motivos para compartir: Juan Gazal, Nancy Pfister y Patricia Jasinskas.