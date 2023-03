Remisero obereño devolvió más de $3 millones que se le cayeron a una pasajera

viernes 03 de marzo de 2023 | 19:18hs.

Un remisero obereño se convirtió en ejemplo de honestidad tras devolver poco más de tres millones de pesos a una mujer que había llevado como pasajera.

Sucedió el miércoles y el protagonista de la historia se llama Juan Domínguez, con más de una década transportando personas y quien actualmente se desempeña en Remises Centro.

Juan no cree ser merecedor de tantos halagos, pues considera que hizo lo que le dictó su conciencia, su corazón.

Igualmente, sobre el episodio recordó en diálogo con una emisora local que "la señora, que iba con dos jovencitas, pidió que las llevara hasta una parada de colectivos que está situada un poco más arriba de la entrada al Hospital Samic, ahi las dejé porque -según dijo- se tomaban un colectivo hasta Posadas".

"La noté un tanto preocupada, en el trayecto me iba contando que a su hija la operaban del corazón y que habían juntado dinero entre sus familiares y conocidos para hacer frente a la cirugía, escuché atento sus penurias", añadió.

En ese contexto, explicó que cuando las pasajeras se bajaron del vehículo y pudo retomar su camino hacia la base, notó que en el piso (de los asientos traseros) "había mucho dinero desparramado, por lo que enseguida entendí que era de la señora".

Sin dudar un instante y sin saber si la pasajera estaba todavía en el punto donde la había dejado, dio vuelta su vehículo y regresó lo más rápido que pudo. "Estaba llorando porque se había dado cuenta de que lo perdió. Le abracé y le dije 'no se preocupe, aquí está su dinero'", relató Juan.

"Nunca dudé, sabía que era de ella", insistió el trabajador, y contó que "no es la primera vez que me pasa, no con un monto tan grande de dinero, pero sí con celulares que se olvidan o hasta alguna billetera y siempre devuelvo. Lo que no es mío, no es mío".