Se podrá usar acento en sólo cuando es solamente

viernes 03 de marzo de 2023 | 6:00hs.

La Real Academia Española decidió que habrá una modificación sobre el uso de la palabra “solo” en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD). Van a incluir una salvedad cuando se explique el funcionamiento de “solo” como adverbio, es decir cuando equivale a “solamente”.

Se permitirá que “solo” lleve tilde si hay riesgo de ambigüedad. Hasta ahora, la RAE aclara que es “obligatorio no poner la tilde si no existe ambigüedad” y que es “optativo” ponerla en los contextos donde la persona que escribe perciba riesgos de ambigüedad. Lo de “obligatorio no poner la tilde” no va más, ahora los que escriben van a decidir si quieren tildar o no.

La norma la aplicará también a los pronombres demostrativos “este, ese y aquel”, con sus femeninos y plurales, siempre exclusivamente en casos de posible confusión si así lo percibe quien lo escribe. Según la versión vigente hasta ahora, la palabra solo se “podía tildar cuando funcionaba como adverbio y si hay riesgo de ambigüedad” pero se recomendaba “no tildarlo”.