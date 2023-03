Fomentan continuidad educativa para beneficiarios de planes

viernes 03 de marzo de 2023 | 6:04hs.

En un esfuerzo articulado por los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social, se lanzó el programa "Volvé a estudiar", con el objetivo de que titulares del beneficio Potenciar Trabajo puedan retomar o continuar sus estudios tanto en niveles primario y secundario como terciario, universitario y de formación profesional. Cada mes deberán notificar en su unidad de gestión que continúan sus estudios y trimestralmente deberán enviar el certificado de alumno regular que les entrega la escuela.

Se pretende que los inscriptos "mientras están cobrando este beneficio, puedan adquirir las herramientas necesarias para llegar a un trabajo en blanco, o elegir la educación superior de aquella carrera u oficio que les interese", indicó la directora de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación de la provincia, Emilia Lunge.

"A nosotros nos toca ver en qué instituciones los jóvenes o personas adultas que están cobrando este beneficio pueden acceder a la terminalidad educativa", comentó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7. De esta manera, distinguió que "se pueden inscribir tanto en las escuelas para jóvenes y adultos, donde están las escuelas secundarias de tres años, o pueden elegir la modalidad del Sipted que es a distancia, a través de módulos de terminalidad educativa".

Asimismo, señaló que están incluidas "las escuelas itinerantes para poder terminar la primaria y las formaciones profesionales, suponiendo que el beneficiario ya terminó la educación primaria y secundaria, y quiere perfeccionarse en un oficio para tener más herramientas en el mundo del trabajo".

Las personas que elijan ingresar al programa Volvé a Estudiar, tendrán como única contraprestación estudiar, tal como lo establece la resolución 121/2020 que creó el Potenciar Trabajo.

Respecto de la búsqueda activa para la finalización de estudios, la funcionaria aclaró que "en el caso de este programa, se maneja a través de la base de datos de Potenciar". En relación a las becas Progresar, explicó que "cuando hay un chico que no está yendo a la escuela, estamos en riesgo de que pierda la beca, pero antes se le pone en estado de suspensión un mes y vamos a la casa a ver qué está pasando".

Según profundizó, el año pasado hubo un listado de 2.900 estudiantes de los cuales un porcentaje ya había finalizado sus estudios, otro no había sido certificado correctamente en la plataforma y 412 personas pudieron retomaron sus estudios.

Becas Progresar

Desde ayer y hasta el 31 de marzo están abiertas las inscripciones al Progresar en todas sus líneas: Progresar Obligatorio para quienes están terminando la primaria o la secundaria, Progresar Trabajo para quienes se dedican a realizar cursos de formación profesional, Progresar Superior para quienes están haciendo una carrera terciaria o universitaria y Progresar Enfermería, que no tiene límite de edad. Los que ya son beneficiarios también tienen que volver a inscribirse en el sistema.

"Es un estímulo económico de 12 cuotas de $9000 mensuales para quienes están haciendo la educación obligatoria, ingresantes al terciario y universidad y quienes están haciendo cursos de formación profesional. A medida que van avanzando en materias estratégicas, hacia la mitad de la carrera la beca pasa a $11.000 y, hacia finales de la carrera, llega a $13.000 por mes", precisó la directora de Políticas Estudiantiles en la provincia. A su vez, destacó que en la aplicación móvil se anuncian descuentos en libros y eventos culturales, además de tener activa la edición de idiomas con certificación de nivel uno y dos.

En ese marco, apuntó que "el año pasado llegamos a inscribir a 89.000 jóvenes, de los cuales 56.511 accedieron a la beca". "Uno puede no acceder por dos motivos: que el grupo familiar supere los tres salarios del mínimo, vital y móvil, o que no esté estudiando (o no apruebe materias)", identificó Emilia Lunge.

Sobre este punto, recalcó que "hay muchos chicos que a veces son rechazados porque la Anses no puede acreditar sus datos personales; en ese caso, hay que sacar un turno en la Anses e ir con la partida de nacimiento actualizada, el DNI propio y de ambos progenitores y, si alguno falleció, el acta de defunción. Con eso pueden sacar el Cuil de las tres personas y comprobar el estado socioeconómico".



Inscripciones a Aulas Talleres Móviles

Con la misión de ampliar la oferta formativa técnica disponible en distintos puntos de la provincia y así generar recurso humano calificado y con salida laboral, las Aulas Talleres Móviles (ATM) continúan formando misioneros en distintos oficios y competencias. El 13 de este mes comenzarán las actividades las siguientes ATM, que ahora están con inscripciones abiertas (hasta que termine el plazo o hasta agotar cupo): ATM de Instalaciones Domiciliarias, ATM de Apicultura y

ATM de Piscicultura estará inscribiendo en Colonia Aurora.

Mientras que ATM de Refrigeración estará inscribiendo estudiantes en San Vicente y ATM de Automotores estará inscribiendo, en esta cohorte, de forma excepcional, solamente a soldados voluntarios del Ejército en Posadas.