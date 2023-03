Conmoción por la amenaza contra Messi en Rosario

viernes 03 de marzo de 2023 | 6:05hs.

Un supermercado perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, fue baleado en la madrugada de ayer y en el lugar dejaron una nota intimidatoria para el futbolista del París Saint Germain.

Según se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 2 en el Supermercado Único situado en Lavalle 2554, entre 27 de Febrero y Ocampo, en la ciudad de Rosario y el comercio recibió 14 impactos de bala en el frente de las persianas.

En tanto, se indicó que en las cámaras de seguridad se observa que dos personas transitaban en moto, cuando uno de ellos se bajó y ejecutó los disparos, según declaró un testigo.

Fuentes policiales informaron que dejaron una nota extorsiva en un papel que decía: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, dice el texto escrito con birome en un cartón, en referencia también al intendente rosarino, Pablo Javkin.

También trascendió que en el lugar, propiedad del padre de Rocuzzo y que administra un primo de la esposa de Messi, hay vainas servidas, de una pistola 9 mm, según datos extraoficiales.

“¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Yo no tengo armas, a mí no me van a correr con esto”, manifestó Javkin en diálogo con la prensa y añadió: “Están las imágenes, tienen todo. Es muy fácil para cualquier banda generar este hecho. En el mundo se habla de la situación de Rosario y de la persona más famosa que tiene la provincia, es muy alevoso”.

En las primeras horas de la mañana, camionetas de la Policía se encontraban en el lugar, mientras que ya trabaja el Ministerio Público de la Acusación y la Agencia de Investigación Criminal.

Además, trascendió que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, estaba viajando hacia Rosario para habar con las autoridades acerca del caso.

La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena.

Qué dijo Javkin

Pablo Javkin, intendente de Rosario, se mostró “harto” tras el hecho sucedido frente al supermercado de la esposa de Messi. “La balacera a gente caminando, a la justicia federal, provincial, a la agencia de investigación criminal. A todos estos hechos hay una característica común: ninguna persecución posterior, ninguna situación de accionar, ningún enfrentamiento. Lo de hoy (por ayer) es alevoso. Esto tiene que ser un punto de inflexión, estoy harto. Es una ciudad de laburo, de gente buena que está amenazada por tipos que ordenan cosas desde las cárceles y por la acción u omisión en complicidad de las fuerzas que nos tienen que cuidar”, sostuvo el intendente rosarino en declaraciones a Radio Mitre.

Además, Javkin aseguró haber mantenido “una reunión con el presidente hace dos semanas con una agenda de trabajo. Esto no tiene la reacción que merece, esto es urgente. Hay dos cosas claves: control en cárceles y la acción en territorio. Sin esas dos cosas no vamos a parar la fiebre de este problema. Después hay otras medidas, el proceso acusatorio, la situación de las fiscalías, los planes de urbanización. Esto no lo meto en un debate político, sino en la exigencia de acción. Acción conjunta, sostenida, de todos los que tenemos responsabilidad y los poderes del estado, medidas sostenidas en el tiempo”, concluyó.

El fiscal Federico Rébora, quien está a cargo de la investigación, confirmó que tienen las imágenes del ataque, pero que aún no hay detenidos.

“Obviamente tenemos preocupación, esto tiene una enorme repercusión. Tenemos las filmaciones, estamos buscando más cámaras. Todo lo que tenemos por ahora es muy preliminar”, señaló en diálogo con la prensa.

Lo que se desconoce son los motivos y, hasta el momento, no se cuenta con denuncias previas de la familia Roccuzzo que dieran sospecha acerca de lo sucedido.

Ganaron los narcos

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que “los narcos han ganado” al opinar sobre el ataque que recibió la familia de Antonela Roccuzzo y el mensaje mafioso dirigido a Lionel Messi en la ciudad de Rosario y dijo que se encuentra trabajando en el área.

El funcionario del Gabinete que responde a Alberto Fernández planteó que la situación en Rosario es compleja “desde hace 20 años” y detalló que durante 2022, la cartera que lidera coordinó 2.050 procedimientos que dejaron un saldo de 2.077 detenidos. “Estamos trabajando muy fuerte, dispuestos a seguir haciéndolo financiados por el gobierno nacional”, aseguró.



Diarios del mundo se hicieron eco

La prensa internacional hizo eco del ataque contra el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, el cual incluyó una amenaza contra Lionel Messi. “Hombres armados dejaron un escalofriante mensaje para Lionel Messi tras un ataque a un supermercado familiar”, tituló el medio británico The Sun, mientras que El País de España informó: “Atacado a tiros el supermercado de los suegros de Messi: ‘Te estamos esperando’”. Otros medios internacionales que informaron la noticia fueron Calciomercato, Marca, Mundo Deportivo, El Tiempo, La Gazzetta Della Sport, Corriere dello Sport, Mirror, Daily Mail, entre otros. Por el momento, ni Lionel Messi ni su esposa se refirieron al mensaje mafioso contra el local de la familia de Antonella Roccuzzo.

La pareja se encuentra en París, pero el astro del fútbol tiene compromisos con la selección nacional a finales de este mes. Quien sí se expresó fue la madre de Messi, Celia María Cuccittini, quien llevó tranquilidad al asegurar que se encuentran “bien” y se manejan sin custodia policial.

El presidente reconoció que “algo habrá que hacer”