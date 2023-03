Wanda será una de las subsedes del 4º Mundial Femenino de Futsal

jueves 02 de marzo de 2023 | 17:18hs.

Hay una gran expectativa en toda la zona norte de la provincia, con las dos fechas del 4º Mundial Femenino de Futsal que se jugarán en el polideportivo municipal "Fitti Kruse" de Wanda. Las tres ediciones anteriores fueron en Cataluña (2008); Colombia (2013); Cataluña nuevamente (2017); y ahora Argentina (2023).

Diez son los países participantes de tres continentes. El certamen comienza el próximo 5 de marzo en Montecarlo donde también tendrá lugar la final el sábado 11 de marzo a las 21,30 horas.

El primer partido será Paraguay vs. Bolivia a las 16.30 horas, y a las 18 horas Estados Unidos vs. Colombia. La iauguración oficial del certamen será a las 19.30 en tanto que seguidamente, a las 20.30 horas, Brasil vs. Chile; y el debut de Argentina será ante México. a las 22.00 horas.

En tanto que a Wanda le corresponden dos fechas, lunes 6 de marzo a las 20.00 horas, Francia vs. Estados Unidos; y 21.30 horas, Brasil vs. Colombia. El miércoles 08 de marzo, a las 20.00 horas México vs. Bolivia; y 21.30 Horas, Argentina vs. Australia.

Pedro Bonettini presidente de la Confederación Argentina de Futsal (CAFS), y el intendente de Wanda, Andrés Cuper, en ocasión de una recorrida por el estadio local fueron abordados por El Territorio, dejándonos sus impresiones. "Ya habíamos estado en Wanda en varias oportunidades previo al Mundial Masculino en 2019, donde también esta ciudad fue subsede, y donde previamente desde la Confederación habíamos recomendado al gobierno provincial se acondicione este magnífico escenario para tal fin. Ya estamos listos para esta gran fiesta del futsal, con un mundial nuevamente en vuestra provincia", destacó Bonettini.

Cuper se mostró feliz porque "nuevamente y por segunda vez (antes fue el Mundial Masculino), la Confederación ha honrado a nuestra ciudad como subsede de tan trascendente certamen. El año pasado (2022) ya teníamos todo listo en el estadio, con una gran inversión de parte del municipio, y se postergó para este año. Ahora estamos expectantes como toda la zona norte con estas dos fechas, del lunes 6 y miércoles 8 de marzo".

Las entradas para mayores masculinos será de 500 pesos, y ambos días las mujeres que asistan tendrán la entrada libre y gratuita.