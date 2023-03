Trabajadoras del Hogar San Francisco de Santo Tomé reclaman asistencia

jueves 02 de marzo de 2023 | 16:47hs.

Tres meses sin cobrar hicieron mella en sus economías, y no hay bolsillo que aguante. Para colmo, ahora están sin fuente laboral desde el cierre del dispositivo que albergaba a niños judicializados en Santo Tomé. Por todo ello, las empleadas del hogar salieron a pedir ayuda a la comunidad "para poder comer y dar sustento a los hijos". Difundieron un Cbu y alias de Mercado Pago para quienes puedan donar dinero en efectivo.

No obstante, desde Dipna (Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes prometieron a estas trabajadoras que les acreditarían lo adeudado antes del 10 de marzo y serían reincorporadas en sus funciones, con la condición de que ya no hablaran por los medios de comunicación.

Medida de fuerza

En una nota enviada al ministro de Justicia, Juan José Desimoni, el consejo directivo provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado solicitó "de manera urgente que se convoque la mesa de relaciones laborales para tratar y resolver: la situación laboral y salarial de los trabajadores y trabajadoras que cumplen funciones laborales en los distintos sectores hogares UGT (Unidad de gestión Territorial) que dependen de este ministerio el cual usted conduce".

La solicitud "obedece a la gravísima situación económica por la que atraviesan y la incertidumbre y angustia que les genera al no tener ninguna respuesta por parte de estas autoridades, dado los compromisos realizados en las distintas reuniones mantenidas por usted. También decirle, señor ministro, que el pago de los haberes requeridos sea incluido con el resto del personal de la administración pública, respecto a los anuncios que el señor Gobernador a través del ministro de Hacienda que anticipó el incremento salarial para la administración pública", agregaron.

Cabe recordar que los trabajadores del Hogar figuran como becados de la provincia.

Se convocan para el día lunes 6 de marzo a las 10 horas frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por calle San Juan 1278 de Corrientes capital.

En primera persona

Romina Cáceres, ex cuidadora del hogar, contó en LRA 12 sobre las vicisitudes que debió pasar junto a sus compañeras estos meses sin cobrar.

"Nos quedamos sin trabajo. Con cuatro compañeras estamos sin cobrar desde el mes de noviembre. Cuando nos contrataron nos dijeron que demoraría 45 días para que pueda venir el sueldo. Luego reclamamos, y nos dijeron que teníamos que esperar 60 días, pasó ese tiempo y nos dijeron que tenían que pasar 90 días. Después nos ponían como excusa que necesitaban la firma del gobernador, después la del ministro, después que el banco tenía que abrirnos una cuenta y hacernos un cbu", expresó la trabajadora.

"El día 22 (de febrero) nos fuimos al banco con nuestras compañeras. Ahí nos dijeron que teníamos la cuenta abierta, que teníamos cbu, y que ellos no podían solucionar nada, que teníamos que hablar directamente con Corrientes. Llamamos a Corrientes y nos dijeron que recién le habían pedido a ellos nuestros datos, imagínate, estábamos esperando hace cuatro meses y recién pedían nuestros datos… Y ahí quedó todo", recordó.

Desde el día 23, día que vinieron y se llevaron a los chicos a Corrientes capital, las cuatro cuidadoras mandan constantemente mensajes a Corrientes y no reciben ninguna explicación. "A mí del grupo de whatsapp que tenía el hogar me sacaron, directamente, porque yo había empezado con los reclamos del pago", dijo.

Afirmó que llamó en reiteradas oportunidades a Zulema Gómez, directora general de Corrientes, y le cortaba la comunicación, e incluso le dejaba en visto cuando lo hacía por vía whatsapp.

En cuanto a los horarios laborales que cumplían, que desde el Juzgado indicaron que se trataba de turnos de seis horas, Cáceres dijo: "Hacíamos guardias de 12 horas. Yo entraba hoy a las 19 horas, salía mañana a las 7 de la mañana, y teníamos 24 horas libre, y entrábamos otra vez. Dormíamos en el hogar, en un colchón en el piso".

Añadió que "el tema alimentación con los chicos escaseaba. En la anteúltima guardia que me tocó hacer, justamente mi compañera estaba descompuesta, hice la guardia sola, me quedé con los diez chicos. A las ocho de la noche informo a la directora que no había gas. Nosotros trabajamos con una guía de lo que tenemos que darles a los chicos de cena, o de merienda. Ese día me tocaba hacer conitos de verduras, pero no había verduras. La directora me indicó que cambie de menú. Me arreglé y preparé carne con arroz, pero cuando fui a mirar no había gas, no había aceite, no había sal, no había arroz, no había papas, no había cebollas".

En relación al abastecimiento de mercaderías, la trabajadora dijo: "Nuestra directora decía que le mandaban un bono a ella para que pudiera hacer las compras".

Recordó también que cuando ingresó "firmé un contrato, se lo firmé a Verónica Portillo, que estaba de directora en ese momento".

No obstante, dijo que "ni para la nafta teníamos, y como todos cobraron pero nosotras no, no íbamos a presentarnos. Del pueblo a Atalaya hay cinco kilómetros. Nadie renunció. No teníamos cómo movernos hasta allá para cumplir nuestro trabajo. Y el día 23 me entero por mi compañera de trabajo que habían cerrado el hogar, y que se llevaron a los chicos".

Contó que los chicos hasta el último día que los vio "se encontraban preocupados. Un día uno de ellos me dijo 'tía ¿ya le pagaron, por eso vino?' Ellos estaban al tanto, y se preocupaban".

Tanto Cáceres como sus compañeras continuarán su lucha, hasta cobrar lo que les corresponde y ver qué pasa con el hogar. En teoría, la semana próxima llegaría a Santo Tomé personal de Dipna, de Corrientes, y aguardan eso para ver qué pasará con su situación laboral. "Aclaro, nosotros no renunciamos. Nosotros queremos trabajar. Esto no hubiera pasado si hubieran cumplido con nosotros con el pago. Queremos trabajar, queremos nuestro lugar".