Descubren que tenía momia prehispánica en una mochila

jueves 02 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Un hombre fue detenido cuando la policía de Perú descubrió que tenía una momia prehispánica guardada en una mochila de delivery. El joven declaró que estaba en su casa desde hace casi tres décadas. “Es como mi novia espiritual”, aseguró Julio César Bermejo a un medio local.

El hallazgo ocurrió el sábado durante un patrullaje en un parque de la ciudad de Puno, lugar en el que Bermejo estaba bebiendo con un grupo de amigos. El joven, de 26 años, contó que la llama “Juanita” por cariño y que su padre la había llevado hace casi 30 años a su casa. “Se la quitó a un policía por dinero” que le había prestado, y luego él “se encariñó”. “Si me porto mal me castiga, me jala las patas” (pies), afirmó, y la describió como “una energía”.

“En la casa está en mi cuarto, duerme conmigo. Yo la cuido, la mantengo, es como mi novia espiritual”, declaró Bermejo. Sin embargo, un especialista del ministerio de Cultura examinó los restos y constató que “no es Juanita, es Juan”, un hombre de menos de 45 años, según pudo detallar por la estructura ósea del cráneo.