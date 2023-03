Soledad Aquino posteó un pedido que después borró

jueves 02 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Soledad Aquino, la mamá de Micaela y Candelaria Tinelli, sorprendió con una historia en la que pedía trabajo.

“Gente divina, que me da tanto amor incondicional en este espacio. Les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex (por Marcelo Tinelli) le pido hace veinte años y no tiene. No me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos...”, escribió angustiada. “Les pido ayuda, puedo trabajar de lo que sea”, cerró. En los progamas de chimentosplantearon la posibilidad de que la ex de Marcelo podría haber sido hackeada. Aquino y Tinelli tienen buena relación e incluso pasaron juntos la última Navidad con sus dos hijas. “¿La hackearon? Ayer subió esto y lo borro”, cuestionaron en Mañanísima.