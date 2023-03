La selva misionera en una muestra en Seúl

jueves 02 de marzo de 2023 | 3:00hs.

Lucas Pertile (46) llevará la desmesura de la selva misionera hasta Seúl, la capital de Corea del Sur, donde expondrá en mayo una serie de pinturas inspiradas en la hondura vívida del paisaje.

El pintor chaqueño dedica esta exposición a sus incursiones al corazón misterioso del monte donde entre luces y sombras halló geografías fantásticas, aleteos, sonidos, bramidos, con los que fue tramando sobre el lienzo.

La exuberancia tropical surca lejanas tierras y mares para latir en otro hemisferio. “Me gusta pensar en la idea de abrir un portal a la selva misionera y toda su diversidad vital, de sonidos, de sentidos, y esperar a ver cómo van a recibir las personas en Seúl esta experiencia”, dijo el artista a El Territorio.

Inmerso en el paisaje

Pertile, oriundo de Resistencia y radicado actualmente en Buenos Aires, resaltó que él mismo es un hijo del monte chaqueño, que se crió rodeado de naturaleza. Su obra refleja a su modo la selva de distintas regiones y los seres y las voces que la habitan… Pero un día la selva misionera lo atrapó. “Cuando yo conozco a mi compañera de viaje, a mi mujer, hace poco más de 20 años atrás, descubrimos el Roverano, un lugar que queda cerca de Caraguatay a pocos kilómetros de la ciudad de Montecarlo, es una cabaña grande de madera, es antigua, debe tener unos 80 años, y está ubicada en medio de la selva misionera y frente al río Paraná”.

En ese remanso silente de ciudad pero pleno de presencia natural “encontré muchísimos elementos para trabajar”, indicó y describió: “La vegetación, la fauna, el agua, los colores del día y la oscuridad de la noche, todo eso me inspiró para hacer dibujos y pinturas donde se mezclan lo real y lo fantástico, porque la obra tiene algo de fantástico y del lado oscuro del monte, a mí me gusta trabajar mucho con el inconsciente, con las memorias vividas, con la profundidad”.

El artista con una de las pinturas que expone actualmente en Berlín.

De esta manera sus pinturas captan la densidad y oscuridad de la selva, con cascadas inagotables y plantas que parecen los brazos y las fauces del monte. “Es que eso te atrapa, porque en la selva podés ver las estrellas como un gran colchón que no tiene fin, podés presentir la presencia de un animal o escucharlo andar en la sombra, la selva tiene inmensidad y bravura al mismo tiempo y esa es su belleza y de ahí vienen los colores que me gustan el rojo fuego, los oscuros azules y verdes”.

Pertile suele viajar a la Tierra Colorada al menos tres veces al año para internarse por días en la antigua casona con ventanas al río y a la historia, “voy, investigo, hago bocetos, dibujo, pinto, anoto, a veces pinto un poco allá y después sigo el trabajo en mi taller en Buenos Aires, es como traer metafóricamente hablando, una maleta de inspiración y experiencias, como estar en la ciudad con la sensación de estar rodeado de naturaleza, es algo mágico que cuesta poner en palabras”, consideró.

La muestra

La exposición, que aún no tiene nombre definitivo pero que irá por el concepto de Roverano, la casa en el río en medio de la selva está compuesta de 18 pinturas de óleo sobre lienzo de gran tamaño, la mitad tienen una dimensión de 2 metros por 1,50 metros y las demás alcanzan los 1,50 metros por un metro.

¿Cómo te llegó la posibilidad de exponer en Seúl?

Primero tengo que empezar diciendo que es muy difícil para los artistas argentinos poder llevar nuestros trabajos afuera, son muchos pasos antes de que se concrete, por suerte las obras ya están en el destino y todo ese rollo de sacar las pinturas ya está solucionado. Este proyecto de exponer en Seúl empezó porque el dueño de la galería Eligere vio pintura mía, yo trabajo con una galería también en Dinamarca y él lo vio allí y le gustó, y bueno alguien me estaba representando en Asia, y se pudo hacer. Lo que está bueno hoy es la apertura y posibilidad de mostrar lo que hacemos que da internet y las redes sociales, es una herramienta muy importante para visibilizar el trabajo de los artistas. También, estoy exponiendo ahora en Berlín en la Bark Berlin Gallery.

Con esta muestra, que como decís es un portal a la selva, estás dando a conocer Misiones al otro lado del mundo…

La muestra es un homenaje a este lugar en medio de la selva misionera que me dio tanta inspiración y me sigue dando, porque sigo trabajando en el lugar, y también es reconocer toda la historia de este hermoso lugar llamado Roverano. Y es algo lindo llevar la belleza de Misiones y de Argentina a un lugar tan lejano, y ver la devolución de la gente, estamos con mucha expectativa. La muestra propone un recorrido por las obras que fueron todas trabajadas para esta propuesta durante un año y medio, a mí no me gusta mucho mezclar obras de distintas épocas o tamaños. Me gusta trabajar en mostrar una serie que tenga de alguna manera una unicidad.