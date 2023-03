Argentinos varados en Colombia

jueves 02 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La aerolínea colombiana low-cost Viva Air suspendió sus operaciones por problemas financieros y cerca de 150 argentinos quedaron varados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Reclaman que no les dieron respuestas sobre el vuelo cancelado y que no saben cuándo van a poder viajar a Buenos Aires.Sin bien hay pasajeros que compraron sus boletos con anticipación, la aerolínea incluso vendió pasajes hasta dos horas antes del vuelo: “Tenemos un ticket, un viaje pautado y no se está cumpliendo, así como tampoco las normas ni mucho menos una información oficial”, reclamaron. “No nos brindaron agua, comida ni alojamiento. Muchos tenemos que trabajar”, detallaron los damnificados.