Caso Horacelia, el juicio: el femicida Monzón insistió en su deseo de declarar bajo el suero de la verdad

miércoles 01 de marzo de 2023 | 13:31hs.

En la mañana de este miércoles comenzó el juicio contra Martín Monzón (39), acusado por el femicidio de Horacelia Marasca (16), asesinada y descuartizada en su departamento del barrio posadeño de Villa Cabello a mediados de agosto de 2015.

El debate se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de Posadas, conformado por los magistrados César Yaya (presidente), Gregorio Busse y Fernando Verón (subrogante). El acusado es representado por el defensor oficial Miguel Ángel Varela en tanto que en la fiscalía interviene Vladimir Glinka.

Monzón está acusado de homicidio agravado por la relación de convivencia, que prevé penas de prisión perpetua. Cabe mencionar que la víctima fue asesinada a puñaladas, descuartizada y luego descartada en varias bolsas de consorcio por desagües que desembocan en el arroyo Mártires.

En el inicio del debate, que en años anteriormente sufrió tres suspensiones, se leyó el auto de elevación a juicio en el que se describieron los elementos de prueba que acorralan al sindicado autor de uno de los crimenes más brutales cometidos en la provincia, que siguió atento lo que sucedía en la sala de debates.

Suero de la verdad

Cuando fue su momento de enfrentarse a los jueces, Monzón decidió no declarar aunque de modo escueto reiteró uno de los pedidos que en su momento le fue rechazado por extemporáneo e inadmisible. Insistió en su deseo de declarar bajo el suero de la verdad "porque encuentro la única forma de que se me crea".

Por pedido de su abogado defensor, el Tribunal dio lugar a la lectura de la declaración del imputado en etapa de instrucción. En su primera indagatoria se abstuvo y guardó silencio. Después dio su versión de los hechos.

El sindicado femicida apuntó en esa instancia que el día de los hechos "ella se vistió para salir y me dijo que no la siga. Le dije que no, forcejeamos y me amenazó con un cuchillo, en el forcejeo se clavó el cuchillo en el pecho. Tuve miedo y me deshice del cuerpo. Salí afuera e hice como si ella se había ido. Amanecí con un vecino. Puse el cuerpo en bolsas de residuos porque tenía miedo y las tiré por distintos sectores, llevándolo al bebé conmigo".

"Como mi voluntad era que se le dé cristiana sepultura conté la ubicación de donde estaban las partes del cuerpo", había acotado.

Femicidio que sacudió al país

Según el requerimiento de elevación a juicio, en base a la investigación realizada en la etapa de instrucción por la fiscal María Laura Álvarez, el asesinato ocurrió entre las 21.30 y 23 del 16 de agosto del 2015. Monzón dio muerte a su pareja con tres puntazos -el último en el corazón, que incluso dañó su columna vertebral- en la sala de la vivienda que compartía en la chacra 150 de Villa Cabello. Luego de esto, llevó el cuerpo al baño, donde lo desmembró en cinco pedazos con un cuchillo tipo carnicero.

Los restos de la adolescente fueron descartados en bolsas de consorcio, en dos tandas, entre la madrugada de ese domingo y la mañana del lunes 17. Todo indica para ello utilizó el cochecito del hijo de ambos que, en ese momento, tenía siete meses.

Luego de deshacerse de las bolsas que contenían los restos de su mujer, Monzón fue a la Comisaría Séptima para hacer una exposición expresando que la joven había abandonado la casa, dejándolo al cuidado de su hijo.

Con el correr de los días, la madre de la muchacha, Norma Benítez, amplió la denuncia y señaló directamente al yerno, a quien también acusó por reiterados episodios de violencia de género. Con estos elementos, el 26 de ese mes la Policía intervino por sorpresa en el inmueble y realizó una rápida requisa, en la cual hallaron prendas con sangre en un balde de lavandina.

Con esta pista, los efectivos detuvieron preventivamente a Monzón y la Justicia ordenó que la vivienda sea custodiada hasta la realización de nuevos procedimientos, que finalmente fueron concretados al día siguiente con pruebas de luminol, que develó rastros de una sangrienta escena.

En la noche de ese mismo jueves, con los datos certeros aportados ya por el acusado, los rastrillajes se intensificaron y en la casa había pruebas suficientes que confirmaban el atroz crimen, como los cuchillos utilizados.

En las horas posteriores algunas bolsas con partes desmembradas del cuerpo de Horacelia fueron encontradas dentro de un túnel o alcantarilla que desemboca en el arroyo Mártires. Los envoltorios estaban a unos 80 metros de la desembocadura por lo que se sospecha que el asesino ingresó por la boca de salida y recorrió agachado esa distancia bajo tierra hasta descartarlos.

Monzón también señaló en las inmediaciones a las avenidas Costanera Oeste y Kolping otra alcantarilla donde fueron halladas otras extremidades. Finalmente, entre López y Planes y Blas Parera se produjo el tercero de lo estremecedores descubrimientos.

En total fueron cuatro bolsas y se presume que la quinta, que contenían las extremidades inferiores, se coló en una recolección de residuos y terminó en un basural.