Corrientes: gremio docente lanzó consulta sobre la propuesta salarial

miércoles 01 de marzo de 2023 | 11:46hs.

El gremio Suteco lanzó, en las últimas horas, una consulta para que los docentes afiliados y no afiliados opinen sobre la propuesta de aumento salarial hecha por el Gobierno de Corrientes. La consulta es vinculante respecto a la postura que tomará el sindicato. Se conoció en las últimas horas la propuesta del Gobierno de Corrientes para los docentes, que es el siguiente: se alcanzaría un acuerdo que implicaría un aumento del 101% del salario básico, el cual se terminará de pagar en octubre. Es decir, el básico docente pasará de $29.036 a $58.536; y se pagará, en marzo, un 34,44% más; en julio, un 25,61%; y, en octubre, 20,39%; para totalizar el 101,59%.

Al respecto, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) Fernando Ramírez, comentó en LRA 12 que, en general, los educadores consideran insuficiente la propuesta. “A partir de la consulta que empezamos a realizar el sábado de modo virtual y ayer en impreso, estamos viendo que la propuesta salarial del Gobierno es insuficiente. Esto es producto de un acumulado de desaciertos por parte de la política de ingresos que nos propone el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda en estos últimos cinco años. Realmente está siendo rechazada por la inmensa mayoría de los docentes”, expresó Ramírez.

Agregó que hoy se inició el ciclo lectivo sin paros, con normalidad, “pero con un malestar importantísimo. No nos dio los tiempos para organizar una medida de fuerza”, dijo. Recordó que el viernes estuvieron en Hacienda hasta las 23.30, y “pretendían que firmemos un acuerdo por lo que nosotros estamos sometiendo ahora la consulta a nuestros afiliados y no afiliados, y a la docencia en general. Y lo que vamos viendo en las visitas a las escuelas de todo el territorio provincial es que no convence casi a nadie. Inexorablemente nos están llevando a tomar algún tipo de medida de fuerza de acción directa en los próximos días”.

El gremialista dijo que hay mucha bronca en sus colegas educadores, y que el calendario escolar establecía las fechas de presentación de directivos y docentes, y las actividades a realizar, pero el personal se presentó en escuelas “que están destruidas, y son muchas en toda la provincia, por falta de mantenimiento y demás. Nos encontramos con escuelas sin fumigar, sin desmalezar, los tanques de agua no están potabilizados. Hay mucho descuido y maltrato a nuestro sector”, recalcó.

El gremio Suteco puso a circular presentaciones y formularios, digitales e impresos, para que los docentes accedan a los detalles de la última propuesta salarial que realizó el Gobierno de la Provincia, junto al análisis de impacto según cada cargo y según la antigüedad de cada docente. Para acceder al formulario, hay que ingresar al siguiente link: http://bit.ly/3Z1lkaE