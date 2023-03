Confirmaron y redujeron la condena a Lázaro Báez

miércoles 01 de marzo de 2023 | 6:02hs.

La Cámara de Casación Federal confirmó ayer las condenas de varios imputados en causas de lavado de dinero. Entre ellas, impuso penas de 10 años de prisión para Lázaro Báez y otros 17 imputados por lavado de U$S 55 millones, multas por U$S 330 millones y decomisos por U$S 65 millones.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano Borinsky –presidente del Tribunal-, Javier Carbajo y Angela E. Ledesma, confirmó las condenas de la denominada causa “ruta del dinero k”.

Fue con el voto mayoritario de Borinsky y Ledesma, luego de celebrarse las audiencias de conocimiento directo.

Confirmó las condenas e impuso las penas de 10 años de prisión para Báez, 6 años y 6 meses para Martín Báez, 6 años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Pérez Gadín, 5 para Julio Enrique Mendoza, 3 años y seis meses para Leonardo Fariña, 4 años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi, Eduardo Guillermo Castro, 3 años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez, y 2 años y 6 meses para Walter Feliciano Zanzot.