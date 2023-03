Rusia denunció ola de ataques con drones cerca de Moscú

miércoles 01 de marzo de 2023 | 6:02hs.

Autoridades rusas denunciaron ayer una ola de ataques con drones cerca de la frontera con Ucrania y en el interior del país que no causó víctimas, entre ellos uno en la región de Moscú, en medio de continuos combates en el este ucraniano.

Al mismo tiempo, Rusia informó de ataques informáticos contra varias radios y canales de TV del país y del cierre temporal del aeropuerto de la gran ciudad de San Petersburgo, lo que alimentó sospechas de que Ucrania podría ser responsable de las situaciones.

El gobernador de la región de Moscú dijo que un dron ucraniano que “probablemente” tenía como objetivo una infraestructura civil se estrelló cerca de una localidad ubicada al sureste de la capital del país.

“No hay víctimas ni destrucción sobre el terreno”, dijo el gobernador Andrei Vorobiov en la aplicación Telegram, y precisó que el dron cayó cerca de Gubastovo, a unos 100 kilómetros de Moscú.

Más temprano, el Ministerio de Defensa ruso dijo que dos drones ucranianos dirigidos contra infraestructuras civiles fueron derribados en la región de Krasnodar y en la vecina República de Adigueya, en el sur de Rusia.

“Los dos drones (...) fueron neutralizados” sin causar daños, dijo la cartera en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

Horas antes, autoridades de Briansk, una región rusa fronteriza con Ucrania, afirmaron que un dron ucraniano había sido derribado en la zona.

El incidente no causó “ni víctimas ni daños”, aseguró en Telegram el gobernador regional, Alexander Bogomaz.

Otros tres drones atacaron la región rusa de Belgorod, también limítrofe con Ucrania, el lunes por la noche, y uno de ellos atravesó la ventana de un apartamento en la capital del mismo nombre, informaron las autoridades locales.

Los ataques con drones ucranianos no son inusuales en las fronterizas Briansk y Belgorod, pero las regiones de Krasnodar y Adigueya, que quedan más al sur y hacia el interior de Rusia, habían estado exentas hasta ahora.

Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios sobre los ataques reportados.

El año pasado, las autoridades rusas informaron repetidamente que habían derribado drones ucranianos sobre Crimea, la sureña península ucraniana sobre el mar Negro que Rusia se anexó en 2014.

En diciembre pasado, el Ejército ruso dijo que Ucrania usó drones para atacar dos bases para bombarderos de largo alcance en lo profundo del territorio ruso.

Espacio aéreo cerrado

Por otra parte, el gobierno local de San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, dijo que detendría temporalmente todas las salidas y llegadas de vuelos en el principal aeropuerto de la ciudad, Pulkovo.

No se explicaron los motivos de la decisión tomada en la urbe ubicada a unos 1.300 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania.

Horas antes, informes no confirmados en la plataforma Telegram se refirieron al cierre del espacio aéreo sobre San Petersburgo y al sobrevuelo de aviones de combate rusos. No quedó claro de inmediato si esto estaba relacionado con el supuesto aumento de los ataques con aviones no tripulados en el sur de Rusia.



Desarme nuclear

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó la ley que suspende la participación de Rusia en el Tratado Start III sobre la reducción de arsenales nucleares, según el decreto publicado ayer en el portal oficial de información jurídica. También ayer, el líder del Kremlin promulgó la ley

según la cual los tratados internacionales del Consejo de Europa dejarán de aplicarse a Rusia. “Está previsto que Rusia suspenda la aplicación del tratado entre Rusia y Estados Unidos sobre las medidas para una mayor reducción y limitación de las armas ofensivas estratégicas, firmado en Praga el 8 de abril de 2010”, señaló el documento.

El pacto de desarme nuclear, suscrito por un período inicial de diez años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.