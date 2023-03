Vals y pogo metalero en la boda de Teresita y Marcelo

miércoles 01 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Marcelo Monllor (50) y Teresita Blanco (39) se casaron el pasado viernes en una jornada a la que no le faltó nada. Hubo boda por la Iglesia, cena familiar con el emotivo baile del vals y el cierre de la inolvidable velada para los flamantes esposos fue con un concierto metalero a puro pogo en La Bionda.

Es que Marcelo es bajista desde su adolescencia y fanático del heavy metal más power, ese que hace con sus compañeros de las bandas Gladiador y Fortaleza.

“La verdad que fue un día inolvidable cargado de emociones, fue hermoso el casamiento y fue fantástica la manera en que lo celebramos, primero con la cena familiar y después en La Bionda, con la familia, los amigos y la gente que vino a escucharnos tocar”, relató Marcelo a El Territorio.

Los novios dieron el sí en la iglesia del posadeño barrio Itatí, en la chacra 31, donde crecieron.

La banda Fortaleza, con Marcelo en el bajo, se lució en la fiesta de boda.

Las familias de Marcelo y Teresita vivían a pocas cuadras, pero ellos dos no eran amigos y raras veces habían cruzado palabra. “Yo conocía a la familia de mi esposa desde siempre, del barrio, pero como ella es más chica que yo, nunca ni nos hablamos. Hasta que un día, hace unos dos años, ella viene a mi casa para acompañar a una señora amiga nuestra y de ella, y ahí empezamos a hablar, nos conocimos, nos pusimos de novios y después de un año y medio decidimos casarnos”, relató.

Covers con amor

Marcelo señaló que luego de la cena formal del casamiento en un restaurante fueron a La Bionda, ya que el propietario es su amigo y le reservó el espacio. Allí, para subirse al escenario tuvo que hacer un cambio de vestuario. “Me tuve que sacar el traje y calzarme la remera y las zapatillas, porque no podía tocar de zapatos, me podía caer”, dijo entre risas.

Entre temas propios y aplaudidos covers con mucha distorsión de Riff y Pappo’s Blues también sonó el vals, que los enamorados bailaron en el conocido “templo del rock” acompañados por sus afectos.

“Teresita es una mujer sencilla, humilde, sincera, esas son cosas muy valiosas para mí y todo eso me enamoró de ella, ella se muestra como es y me conoce como soy, sabe que la música es una parte importante de mi vida y me acompaña”, resaltó.

Entre tanta felicidad y emoción, Marcelo también se tomó un momento para homenajear a uno de sus hermanos, que falleció el pasado 7 de enero y con quien compartió un grupo de música.

“La banda Gladiador la fundamos los los tres hermanos Monllor: Francisco -que falleció-, Horacio y yo, y ahora se sumó mi sobrino, y en medio de tanta alegría que estaba sintiendo también le dediqué unos temas a mi hermano”.