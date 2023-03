Shakira y el poder de la canción como catarsis

miércoles 01 de marzo de 2023 | 6:00hs.

Grabar con el productor argentino Bizarrap una canción dirigida a su expareja Gerard Piqué fue un “desahogo” para superar la ruptura, dijo la cantautora colombiana Shakira en la primera entrevista televisiva tras su separación.

“Mis canciones son la mejor terapia, son mas eficaces que una visita al psicoloanalista”, declaró a la cadena mexicana Televisa, a la que recibió para una charla que duro casi media hora y que fue transmitida la noche del lunes. La artista colombiana lanzó en enero pasado el tema “BZRP Music Session #53, en la que se refiere expresamente al exfutbolista y a su actual pareja, la española Clara Chía.

En cuestión de horas, la pieza ya había sido escuchada más de 30 millones de veces e incendió las redes sociales.

Según reveló en esta entrevista, su hijo Milan,de 10 años fue quien la inspiró a grabar con el productor argentino. “Me dijo ‘tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino’”, relató sonriente la cantante al recordar las palabras del niño.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, anunciaron su separación en junio de 2022 luego de más de una década juntos. Además de Milan tienen a Sasha, de siete años. En medio de esta separación estrenó tres sencillos que se posicionaron entre los primeros lugares de los charts llamados Te Felicito, Monotonía y Music Sessions #53.

Y el 2023 también parece prometedor, ya que recientemente lanzó su línea de ropa inspirada en la canción con el rapero argentino Bizarrap y que ha sido bien recibida entre sus seguidores; cumplió años, el mismo día en el que el exdefensa central del Barça llegó a sus 36 años, 10 menos que la cantante que ha llevado el nombre de Colombia por todo lo alto a nivel internacional.

Pero esto no ha sido lo único por lo que ha atravesado la colombiana, ya que en repetidas ocasiones su padre debió ser ingresado de urgencias a una de las clínicas de Barcelona por cuenta de un fuerte golpe que se propinó el hombre de 92 años y a quien recientemente debían realizarle una intervención quirúrgica, pero esta debió ser suspendida por motivos que hasta la fecha se desconocen.

Esta no fue la primera vez en que la cantante concedió una entrevista para un medio de comunicación en la que habla de su ruptura, ya que cuando se confirmó su separación habló con la revista Elle España en la que afirmó fue una de las épocas más oscuras de su vida. En esta oportunidad habló con Enrique Acevedo, quien dirige el programa En Punto de N+, una cadena mexicana de noticias del grupo Televisa.

De lo primero a lo que hizo referencia fue el hecho de que sus canciones han servido como puente para muchas personas, tanto mujeres y hombres, para que expresen sus sentimientos a través de su voz: “Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad”, y es allí cuando hace referencia al hecho de que hay mujeres que tienen un lugar en el infierno guardado para aquellas que no apoyan a otras.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra (...), fue un gran desahogo necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación”, explicó Shakira sobre el desahogo que le produjo esta obra.

Otro de los puntos que destacó la colombiana tuvo que ver con el hecho de que siempre soñó con conformar una familia tradicional, pero “no todos los sueños en la vida se cumplen”, agregando en que hoy cree firmemente en que una mujer no necesita de un hombre para sentirse completa, ya que antes “compraba esa historia de que una mujer lo necesitaba para completarse”.

‘‘Creo que he logrado comprender esa historieta desde otra perspectiva. Me basto a mí misma en la vida, he logrado sentir que soy suficiente, me siento completa”, afirmó.

‘‘He sido una enamorada del amor y he logrado entender la vida desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día”, agregó.

En esa línea alegó que cuando una mujer sale fortalecida de los embates de la vida como en su caso, es porque ha aprendido a conocer sus propias debilidades, aceptar su vulnerabilidad y “expresar ese dolor que se siente, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión”, en medio de la conversación con el periodista.

Finalmente, señaló que debió salir fortalecida como una “leona” por el bienestar de sus dos hijos que dependen de ella, pero para que esto sea real y no una fachada “se debe vivir un duelo, aceptarlo y tolerar la frustración, hay sueños que se rompen y recoger los pedacitos del suelo y volverse a construir”

Fue allí que hizo hincapié en que la resiliencia ‘‘es la capacidad de recuperarse después de un impacto o de una situación difícil, la capacidad de volver a construir, de seguir adelante. Y yo creo que eso es lo que más admiro de las personas, cuando veo a alguien que ha sufrido mucho y ha logrado salir adelante”.

La cantante también hizo alusión a su compromiso con la educación y cómo está trabajando en su fundación Pies Descalzos para mejorar la calidad educativa en Colombia. “La educación es el motor del desarrollo de los pueblos, es la herramienta que nos permite salir adelante, es la que nos da igualdad de oportunidades y nos permite tomar nuestras propias decisiones”, dijo.

En cuanto a sus planes a futuro, Shakira señaló que se encuentra trabajando en nuevos proyectos, pero que prefiere mantenerlos en secreto por ahora.

“Siempre estoy trabajando en cosas nuevas, en nuevas canciones, en nuevas ideas, pero no quiero hablar demasiado porque todavía son proyectos en desarrollo y no sé qué va a pasar con ellos”.