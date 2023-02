El cierre del Hogar de Santo Tomé genera críticas al sistema de protección de menores

martes 28 de febrero de 2023 | 14:45hs.

El sociólogo Sebastián Carrano, integrante de la Red por los Derechos de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes del Nea (Rednaj Nea) habló sobre el cierre del Hogar de Niños San Francisco de Asís de la ciudad de Santo Tomé.

Carrano forma parte de un colectivo integrado por distintas organizaciones sociales de toda la provincia, desde el año 2020. Su misión es la defensa y la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes de Corrientes.

El profesional hizo referencia a la situación. "Sobre el hogar de Santo Tomé, hay varias situaciones de este tipo que vienen pasando en la provincia hace ya varios años con tema de los hogares. El año pasado tuvimos el fallecimiento de Claudio (Flores, de 14 años) en un hogar de Virasoro, que está allí cerca de Santo Tomé. Esto que pasa en Santo Tomé tiene que ver con algo mucho más grande, y que va mostrándonos episodios, algunos mucho más graves como el de Claudio, y otros que parecerían ser menores", expresó en LRA 12.

"Hay una problemática que tiene la provincia desde hace décadas, y es que no podemos garantizar, y fundamentalmente el Estado provincial en sus tres poderes, la protección y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y el goce efectivo de esos derechos. Es importante visibilizar lo que está pasando con el hogar de Santo Tomé, porque estos temas no salen en los medios, no hay información pública, es decir comunicados oficiales de la gestión. Son cuestiones que quedan por debajo de la alfombra y no se saben. Y al no saberlas, cualquier persona puede creer que la cosa está funcionando bien, pero esto es parte de algo que se está haciendo mal, y hay que poder tener una mirada crítica sobre esto que está pasando", señaló Carrano.

Sobre el cierre puntual, Carrano dijo: "Si lo comparamos con una empresa, diríamos que esto ya no se pudo seguir sosteniendo, no estamos vendiendo nada, y entonces cerramos. Nos dedicamos a otra cosa. Pero esto es distinto, acá hay niños a quienes hay que garantizar sus derechos, y están bajo la protección del Estado, que los tiene que cuidar. El Estado no puede decir que como no pueden garantizar que haya suficiente personal para que los cuide, bajamos la persiana y los llevamos a otro lado".

El profesional endilgó la responsabilidad "al Estado provincial sobre los magros sueldos que cobran los cuidadores de los hogares correntinos. Hoy en día, el presupuesto destinado a niñeces y adolescencias está centralizado en Capital".

Asimismo, indicó que "un menor no puede permanecer en un hogar por más de seis meses, y hoy el mínimo se extendió a dos años. En Santo Tomé había chicos que estaban desde hace más tiempo, algunos crecieron allí".



Convocatoria

Horas después de que se conociera el cierre momentáneo del Hogar San Francisco de Asís, y el traslado de los niños a Corrientes capital, el Juzgado de Familia empezó a buscar familias adoptantes para los menores en cuestión.

El escrito enviado a los medios dice: "Una adolescente de 16 años desea formar parte de una familia" y añade "la convocatoria es para personas solas o matrimonios, de Corrientes o de otras provincias y no es necesario que estén inscriptos en un registro. La única condición es que tengan la templanza, paciencia y tolerancia para acompañar a la joven en sus procesos evolutivos".

Y describe a la menor: "María tiene 16 años, no tiene problemas de salud y cursa el segundo año del colegio secundario. Durante su infancia sufrió falta de cuidados y maltrato por ello necesita una familia o persona que la contenga, ame y cuide. María vive actualmente en una institución de cuidado de Corrientes, y es afectiva, amable y simpática cuando su ánimo es estable. Además es colaborativa y respetuosa tanto con sus compañeros como con los adultos".

"El juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°4 conjuntamente con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (RUACtes) llamó a una convocatoria pública para poder encontrar las personas adecuadas que reciban a esta niña en el seno de su hogar”, puntualizan.

Aclaran que no es necesario que estén inscriptos en ningún registro del país, ya que las convocatorias públicas permiten que cualquier interesado pueda postularse para ejercer la guarda con fines de adopción.

"Las convocatorias públicas son una instancia de búsqueda de aspirantes a la adopción cuando se han agotado las posibilidades de hallar aspirantes disponibles dentro del Registro Único Provincial y en los demás registros del país que integran la Red Federal".

"Las personas interesadas en asumir el compromiso de ofrecer un entorno familiar de afecto y protección deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas en: https://www.juscorrientes.gov. ar/.../Formulario-Adopcion.pdf.

Y ofrecen dos correos electrónicos para la comunicación: jfamilianya4-capital@ juscorrientes.gov.ar y registroadopcion@ juscorrientes.gov.ar, opciones a donde se puede enviar el formulario al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes.