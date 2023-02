Un llamado que la ilusiona

martes 28 de febrero de 2023 | 6:01hs.

Sin lugar a dudas la trayectoria de Clarice Kraus fue mas que satisfactoria en 2022 en el terreno deportivo. Campeona nacional con Aguará Rugby Club, junto con sus compañeras en Córdoba, y al poco tiempo fue citada a la selección mayor de Las Yaguaretés.

Para este año, las expectativas son enormes, el deseo de crecer y dar lo mejor de sí es una de los desafíos que se puso la jugadora de rugby. Y no es para menos, una gran noticia recibió, que nuevamente es citada por la Unión Argentina de Rugby con la selección mayor y en marzo viaja a Córdoba. Además de Clarice Clarice Kraus.

“Debo presentarme del 6 al 9 de marzo, son 4 días que vamos a concentrar y el objetivo es ver mediantes testeos y entrenamientos con lo que nos dieron para cumplir", expresó la propia jugadora jardinense en diálogo con El Territorio.

Además, contó que volver a estar entre las concentradas es una motivación enorme, ver su nombre y saber que puede sumar experiencia para crecer y aprender más aún es de gran satisfacción no solo para ella, sino también para su familia que siempre la apoya. “Este año voy a estar a full, entre facultad, entrenamientos y viajes, creo que va a ser un año de locos, por eso espero dar lo mejor de mí con los objetivos de cumplir con lo que me piden en cada oportunidad que se me presente”, dijo.

El propósito que tiene es aprovechar cada cita, mientras tanto sigue entrenando con el club de la ciudad de Jardín América junto con sus compañeras y el entrenador.

En cuanto a competencias deportivas con Aguará sostuvo que el certamen provincial inicia en abril, por lo tanto en el momento es prepararse tanto físico como mentalmente para dar lo mejor de sí en cada partido.