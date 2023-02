Terminó 5° año a pesar de no tener el documento

martes 28 de febrero de 2023 | 6:05hs.

Derliz Fabián Peñalber tiene 27 años y nació el 18 de julio de 1995. Es toda la información que tiene sobre su identidad. Desconoce el nombre de sus padres o su ciudad de nacimiento.

Fue criado en la localidad de Mado por dos familias que hicieron lo imposible para adoptarlo, pero al no tener documentos o datos certeros de su natalicio, no lograron convertirse en su familia legalmente. De todas maneras, según relató el muchacho, hicieron todo lo posible por darle herramientas en su crecimiento priorizando el estudio.

El joven, en diálogo con El Territorio, comentó que terminó la secundaria, pero no puede acceder a los certificados ya que según la ley, no existe. Desconoce quiénes fueron sus padres y la información que tiene es que ambos fallecieron hace mucho.

Hace unos años logró dar con un hermano mayor que falleció durante la pandemia a causa del Covid-19. Lo que pudo recabar es que el fallecido tampoco tenía información de sus padres o familia debido a que también creció de una forma similar, con una familia que lo acogió y no tenía datos de sus familiares y progenitores.

“Yo solo tengo recuerdos de la familia con la que vivía. Para mi Olga Barrios era mi mamá, creo que tenía 7 años cuando me contaron que no era hijo de ellos. Me dijeron que un hombre me había dejado con ellos y que ese hombre les contó que mis padres estaban muertos”, describió Derliz.

El joven estuvo muchos años con una familia que buscó de varias formas adoptarlo, pero al no tener conocimiento de sus padres u otra documentación, no lo lograron. No obstante, lo enviaron a la escuela N° 283 de Colonia Mado, en donde cursó hasta el séptimo grado.

Derliz creció y pasó a vivir con otra familia, vecinos de Olga Barrios, ellos se hicieron cargo de su educación secundaria. “Fui a vivir con la hermana del intendente de ese momento, Guillerma Vera, ella era preceptora del Bachillerato con Orientación Laboral Polivalente (BOP) N° 28 y por eso pude estudiar. Terminé quinto año en el 2014, pero no tengo el título porque no tengo identidad”, explicó.

Cuando terminó el secundario supo mediante la investigación de muchas personas, que tenía un hermano en Puerto Iguazú. El hombre de 30 años tenía el mismo apellido y una historia similar. Es por ello, que se mudo a la localidad, para tratar de conocer su pasado.

“Mi hermano tampoco sabía nada de nuestros padres o si tenemos algún tío o primos. Vivió con una familia que lo acogió como yo, pero falleció durante la pandemia de Covid-19 y volví a quedarme solo”, lamentó.

El muchacho también contó que en varias oportunidades intentó obtener el documento de identidad, pero nunca logró que alguien le prestara atención. “Yo vivo de changas, no puedo trabajar si no tengo DNI. Fui ayudante de albañil, arreglo aires acondicionados o trabajos en lavaderos, porque son lugares que no te piden papeles”, sostuvo.

Asimismo, agregó que “busco un futuro mejor, quiero un trabajo en blanco y poder tener mis cosas y una familia porque ahora no puedo”. Actualmente Derliz reside en la zona rural de Paraje 2000 hectáreas de Iguazú y se mantiene fuera de cualquier tipo de conflictos.

“No salgo de noche nunca, porque como no tengo documento no quiero que la Policía me pida y que me lleven preso por no tenerlo. Legalmente no existo, sólo quiero tener una vida normal y tener mis cosas y algún día una familia” finalizó.