El mundo brilla de celeste y blanco

martes 28 de febrero de 2023 | 6:08hs.

Argentina, en un hecho histórico y con el crack rosarino Lionel Messi a la cabeza, fue uu ayer en los premios The Best, al ganar las cuatro nominaciones que incluyeron a Lionel Scaloni, Emiliano "Dibu" Martínez y a la mejor hinchada en Qatar 2022.

La ceremonia organizada por la Fifa en París, Francia, tuvo un acento argentino muy marcado, con reminiscencias directas a la última Copa del Mundo, donde la Argentina se consagró campeona con el triunfo por penales ante el seleccionado galo, en una de las finales más electrizantes en la historia de los mundiales.

El épico triunfo en Qatar tuvo un peso fundamental para que la Argentina se quedara con los galardones de la Fifa.

Lio, el gran ganador

Messi, el gran ganador de la noche parisina, obtuvo por segunda vez el premio The Best. La vez anterior se produjo en 2019. Su fútbol, sus goles y liderazgo fueron clave para que la Argentina pusiese fin a la sequía mundialista, desde México 1986.

La estrella argentina se proclamó ganador en la terna que compartió con los franceses Karim Benzema (no asistió al igual que el resto de sus compañeros del Real Madrid de España) y Kylian Mbappé.

El crack rosarino, acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, acaparó todos los flashes, con un traje negro, moño incluido, y brillos en las solapas.

A su vez, Messi integró el equipo ideal de la Fifa. Con 16 apariciones, el ex Barcelona superó al portugués Cristiano Ronaldo y se adueñó del récord.

“Pude conseguir mi sueño, de ganar el Mundial. Gracias a la gente de Argentina por ese mes que vivimos”, dijo Messi.

El reconocido Tula recibió el premio en nombre de la hinchada argentina.

El primer ganador en la fiesta de la Fifa fue Dibu Martínez, quien compitió con el marroquí Yassine Bounou y el belga Thibaut Courtois. De esta manera, el jugador de Arsenal de Inglaterra se convirtió en el primer argentino en ganar un premio individual al mejor arquero del año.

“Es algo muy lindo para mi carrera. Es un orgullo para mi país. Ganar un Mundial después de 36 años es hermoso. Jugar en la Selección era el sueño de mi vida”, expresó Emiliano Martínez.

En tanto, Scaloni obtuvo su primer gran reconocimiento personal al vencer en la terna al italiano Carlo Ancelotti y al español Josep Guardiola.

“Le agradezco a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos, no hubiéramos conseguido nada”, dijo Scaloni, el mismo día que anunció su continuidad en el seleccionado argentino (Ver aparte), junto con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El tridente del equipo campeón en Qatar ganó sus ternas.

La fiesta argentina en París se completó con la mención a Mejor Hinchada. Los cánticos, las banderas, el color y el aliento en Qatar se hicieron sentir en la competencia con Japón y el árabe saudí Abdullah Al Salmi, quien caminó 55 días por el desierto para estar presente en los partidos de su país.

Carlos Pascual, popularmente conocido como ‘Tula’, subió para recibir el galardón con su famoso bombo en mano, el mismo que el ex presidente Juan Domingo Perón le regaló en 1971.

En la séptima edición de los premios The Best Fifa, la inglesa Mary Earps ganó el galardón como Mejor Arquera. La jugadora del Manchester United se impuso ante la chilena Christiane Endler y la alemana Ann-Katrin Berger.

Por su parte, el futbolista polaco amputado Marcin Olesky obtuvo el premio Puskas por su gol ante Stal Rzeszow. Lo recibió en manos de Carli Lloyd y Alessandro Del Piero.

La francesa Sonia Bompastor se consagró como Mejor Entrenadora en la terna que compartió con la sueca Pia Sundhage y la neerlandesa Sarina Weigman.

La española Alexis Putellas se erigió una vez más como la Mejor Jugadora sobre la inglesa Beth Mead y la estadounidense Alex Morgan.

El premio Fair Play quedó en manos del georgiano Luka Lochoshvili, quien le salvó la vida a Georg Teigl en la liga austríaca de fútbol.

El proceso de votación de The Best contó de tres instancias: la primera, con el voto del público; la segunda, por parte de un grupo seleccionado de periodistas; y el restante integrado por los técnicos de las selecciones nacionales inscriptas en la Fifa y sus capitanes.



“Diego y Pelé deben estar jugando juntos”

Comienzo especial para la ceremonia de The Best. Porque luego de las palabras del presidente Gianni Infantino para abrir la velada, la Fifa arrancó con un homenaje para Pelé, fallecido el pasado 29 de diciembre. Un video conmemorativo con goles y palabras expresadas en su momento por el astro brasileño. Y tras ello, el recuerdo de otro gigante como Ronaldo, con un fuerte mensaje.“Cuando jugaba, el mundo era un lugar aún más racista de lo que es hoy. Él, un atleta negro, se convirtió en el rey del deporte más popular del planeta. Demostró que los negros pueden ser mejores, pueden tener más éxito y pueden vencer el racismo. Esa lucha todavía no acabó y todos recuerdan su ejemplo para combatir los prejuicios”, dijo el ex Real Madrid e Inter, entre otros. Anteriormente, en plena alfombra roja, Ronaldo había también recordado a Diego Maradona: “A Diego se lo extraña mucho. Estarán jugando juntos con Pelé en el cielo”.

“Pelé es eterno y siempre estará con nosotros”” dijo el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, de presencia activa en la gala.

Ronaldo e Infantino entregaron a Marcia Cibele Aoki, última esposa de Pelé, un premio especial.