Declararán emergencia agropecuaria en nueve localidades de Misiones

martes 28 de febrero de 2023 | 6:07hs.

La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), elevó el pedido de Misiones ante el gobierno nacional para la declaración de la emergencia agropecuaria en el territorio provincial, por afectaciones climáticas.

La solicitud de Misiones, expuesta en una reunión de la Comisión, prevé que la emergencia abarque 180 días, desde el 27 de enero al 26 de julio de 2023, en explotaciones agropecuarias afectadas por el granizo y los fuertes vientos que tuvieron lugar a fines del año pasado, más específicamente en los temporales del 16 y 27 de diciembre.

Es que las tormentas severas impactaron en varias localidades misioneras, dejando por el suelo la producción, principalmente de tabaco. De acuerdo a datos del Ministerio del Agro, se habría perdido alrededor de un millón de kilos de tabaco en los temporales. En ese sentido, la Provincia declaró el estado de emergencia provincial y pidió a la Nación que haga lo propio, con el fin de asistir a las familias damnificadas.

De acuerdo a lo que indica la letra de la Ley 26.509 de Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, “los estados de emergencia agropecuaria o zona de desastre deberán ser declarados previamente por la provincia afectada, que deberá solicitar ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, la adopción de igual decisión en el orden nacional, debiendo ésta expedirse en un plazo no mayor de veinte días”.

En tanto, determina que para acceder a la asistencia nacional, los productores comprendidos en las zonas de emergencia agropecuaria deberán encontrarse afectados en su producción o capacidad de producción en por lo menos el 50%; y para ser declarados como zona de desastre en un 80%. En el caso de Misiones, hay nueve comunas que se encuentran en estas condiciones.

Cabe recordar que años anteriores, además, la tierra colorada ya había estado bajo la declaración de emergencia nacional por los efectos que la sequía había dejado en los cultivos. Poco a poco los productores se fueron recuperando y pese a que el clima sigue afectando, la llegada de algunas lluvias evita mayores daños (ver La sequía...).

Ahora, además de Misiones, la Comisión Nacional decidió declarar la emergencia en otras cinco jurisdicciones: Buenos Aires, por la sequía; Mendoza, para las explotaciones agropecuarias afectadas por granizo y las ganaderas, caprinas, bovinas, equinas, ovinas y apícolas, afectadas por sequía; La Pampa, por las heladas; Córdoba, por sequía; y para Santiago del Estero también por sequía para las explotaciones hortícolas, frutihortícolas, apícolas, ganaderas, entre otras.

Gestión provincial

Sobre el pedido provincial, Luciana Imbrogno, subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal del Ministerio del Agro de Misiones, explicó a El Territorio que “se hizo la gestión desde la Provincia, donde se declaró la emergencia en el ámbito provincial. Y se presentó el pedido a la Comisión. Tuvimos la reunión con la Comisión y ahora estamos esperando la Resolución Nacional para lo cual se presenta un proyecto desde la Provincia y se firma un convenio de financiamiento”.

“La Comisión aprobó el pedido de emergencia, teniendo en cuenta además los datos del Servicio Meteorológico que avalan la presentación. No sabemos aún los montos pero serán destinados a los nueve municipios que fueron afectados por los temporales”, detalló. Las nueve comunas comprenden El Soberbio, San Vicente, Aristóbulo del Valle, Dos de Mayo, Panambí, Andresito, Caayarí, 25 de Mayo, Colonia Aurora. “Una vez que salga la resolución nacional, se firma el convenio con la Provincia y recibimos la asistencia”, ratificó.

Imbrogno afirmó que estas localidades fueron las más impactadas y los daños fueron tales que quedaron bajo la cobertura de la ley, en algunos casos por emergencia y otros por desastre. “Era el tabaco que se estaba por cosechar, las producciones tabacaleras fueron las que perdieron todo. Lo que permite la emergencia es que aquellos tabacaleros que perdieron todo reciban una ANR (Aporte No Reembolsable) de forma directa”, dijo. Mientras que “aquellos que perdieron cultivos de diversificación tabacalera, como invernaderos hortícolas, podrán recibir otro tipo de ayudas para compensar”.

Respecto a otros cultivos, como yerba y té, la funcionaria indicó que “este año fue atípico porque si bien hay menos precipitaciones que el promedio histórico, no hay situación de emergencia agropecuaria. No hay una situación generalizada, se presentan lluvias en sectores mientras que en otros no cae una gota, es algo muy puntual y no es generalizado como sí era el año pasado, cuando se declaró la emergencia por sequía”.



El clima no da tregua en la provincia

El clima no da tregua y la inestabilidad climática sigue golpeando a diferentes localidades de la provincia. La semana pasada fue el turno de la zona Centro , que fue afectada por fuertes tormentas que llegaron acompañadas de granizo y ráfagas de viento.

Los perjuicios fueron importantes y los colonos reportaron pérdidas en su producción, principalmente, de frutos de hoja y hortalizas.

En Oberá, la tormenta arrasó con más de 1.500 metros cuadrados de invernaderos. Además, en Campo Viera, la granizada afectó a cultivos de mandioca, cebollita de verdeo y lechuga. Esto se suma al frio inusual que tuvo lugar hace algunas semanas y el posterior regreso del calor, lo que hace que los cultivos sufran las consecuencias.

La sequía sigue preocupando a los colonos