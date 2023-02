Alfa auténtico: su deseo de enamorarse y sus ganas de poder actuar en televisión

martes 28 de febrero de 2023 | 6:00hs.

“Es sorprendente el cariño que recibo de la gente cada vez que salgo a la calle, me piden fotos los chicos, los padres y hasta los abuelos”, la frase le pertenece a Walter Santiago (61), más conocido como “Alfa”, personaje que goza de la fama que le otorgó la generosa audiencia del reality Gran Hermano de Telefe.

“Estoy muy contento porque también necesitaba ver a mis afectos... El público me sacó ya que me vio cansado y saturado, yo quería irme. De hecho, ese domingo (12 de febrero) preparé la valija convencido de que me iba: en las anteriores veces había dejado hasta el final sin guardar varias de mis botas y bandanas. Ahora creo que me extrañan un poco los televidentes”, bromeó Alfa en una entrevista con la revista Caras, a dos semanas de su expulsión del programa y mientras suena fuerte su nombre como posible convocado para el próximo MasterChef Celebrity.

“Sé vos nomas”

Acerca de su estrategia en el ciclo explicó: “Mi juego fue ser yo mismo. Me anoté porque quería vivir la experiencia de ‘GH’ y siempre hice lo que quise en mi vida, no fui a buscar amigos, a mis amigos ya los tengo... El formato del encierro hace que todo se maximice y uno tiene más roces al convivir 24 horas con desconocidos. Hay comentarios que hice sin malas intenciones, ya hablé con mi ex compañero, Ariel Ansaldo, le pedí perdón sobre aquello que le molestó y arreglamos las cosas. Yo banco el juego limpio, no el sucio, como hicieron algunos. Por eso, quiero que gane Camila Lattanzio: tiene brillo propio y es transparente. Igual en estas instancias decisivas el ganador puede ser cualquiera”.

Alfa señaló que se mostró auténtico, sin embargo, su personaje ha calado hondo en los televidentes y se refleja en las redes, hay quienes lo aman y quienes lo critican.

¿Te pensabas alguna vez en un programa de televisión, te gustan las cámaras?

Desde chico soñaba con actuar y hacer una película. Convengamos que para entrar a ‘GH’ tenés que sentir amor a la exposición, a que te miren y juzguen. Estudié teatro con Esmeralda Mitre y Georgina Barbarossa. Pero antes lo veía más como una terapia, el teatro me hizo muy bien anímicamente en momentos difíciles. Hoy veo más cerca la posibilidad de actuar y la voy a aprovechar al máximo... “Algunos vinieron al mundo para comprar un ticket y otros nacieron para hacer el show”, es mi frase de cabecera”.

¿Estás en pareja o soltero? ¿Tuvieron algo vos y Georgina Barbarossa?

Estoy soltero. Y en cuanto a lo otro, Georgina es una persona que quiero muchísimo, tiene un humor sarcástico maravilloso y un corazón increíble. Nunca pasó nada entre nosotros, sólo somos amigos. La canción “Juan, el noble caballero” de Moris me representa: soy un caballero del siglo XV que se despertó en el siglo XX. No busco compañía ocasional, dejo que la vida me sorprenda con la persona que me enamore realmente. Quiero amor profundo y puro como el que tenían mis padres.

¿Por dónde pasa la felicidad?

Mi felicidad se basa en viajar, en disfrutar de mis seres queridos, de los autos, que son mi pasión, y de todo lo lindo que me pasa. Hablo todos los días con el ‘Mago sin dientes’ (Pablo Cabaleiro) y con ‘La Masa’ (Luis María Montanari): los conozco hace muchos años y se fue generando una fuerte amistad. A todos les digo que ser feliz es una decisión, no un resultado... Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ‘Gran Hermano’, me dio más de lo que esperaba.