Temporada de útiles: las hojas llegaron a aumentar hasta un 90%

lunes 27 de febrero de 2023 | 11:52hs.

A dos días del inicio de clases en Misiones, se siguen haciendo la compras de útiles en la tierra colorada. Y los bolsillos sienten el golpe inflacionario del que ningún rubro del país escapa. En el caso de la lista de útiles, en promedio y comparando con el inicio de clases del año pasado, la inflación ronda entre un 70 y un 80 por ciento, con productos como las hojas que llegaron a subir hasta un 90 por ciento.

Así lo dejó constar Gianfranco Raimondi, titular de la librería El Dibujante de Posadas, quien en diálogo con Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7 explicó que los aumentos comenzaron en diciembre, y que los precios se mantienen estables hasta abril, cuando suelen volver a acomodarse. Además aseguró que para la temporada, en pleno desarrollo, hay stock de productos, pero estiman que habrá faltantes de varios artículos cuando comience la reposición, a partir de finales de marzo.

“El que compró en enero no le ganó tanto a la inflación, porque los precios subieron en diciembre, y el próximo aumento vuelve a ser en abril”, explicó el comerciante. Además, indicó que la inflación interanual en el sector “es de más o menos entre 70 y 80 por ciento según si es un producto importado o nacional”. Destaco además que en el rubro específico de los útiles para la educación técnica “lo que más subieron son los tableros de dibujo”, mientras que en general el mayor aumento es el de las hojas, porque “el papel subió bastante, las hojas rondaron el 90 por ciento”.

Para Raimondi no es fácil encarar la situación que se da con los precios, pero asegura que “no queda otras”. “Yo me preocupo cada vez que tengo que subir los precios, pero no queda otra. Estamos obligados”, afirmó el comerciante que además indicó que el movimiento comenzó antes de lo habitual, allá por enero. Para él, por su experiencia en el rubro, esto responde a que mucha gente no pudo irse de vacaciones y adelantó las compras de útiles. Calificó el hecho como “algo atípico”.

En cuotas

A días de arrancar el ciclo lectivo en Misiones, las familias realizan las compras de último minuto de útiles para los chicos. Si bien desde finales del año pasado se viene notando el movimiento en las librerías, en la última semana se pudo ver mayor afluencia de compradores buscando lo básico para arrancar las clases.

Desde los comercios afirman que el método de pago más utilizado es la tarjeta de crédito, pues permite financiar las compras y abonarlas en varias cuotas. Ello teniendo en cuenta además que los artículos sufrieron importantes incrementos. La papelería es lo más buscado, mientras que otros productos como cartucheras y mochilas son recicladas de un año a otro para abaratar costos, principalmente en las familias con más de un integrante en edad escolar.

En diálogo con El Territorio, el propietario de Avviare Librería, Leonardo Kinder, explicó que hay un importante movimiento, como es habitual en los días previos al inicio de clases, aunque se espera una mayor explosión el próximo lunes y martes, teniendo en cuenta también que cobrarán entonces los activos provinciales.

“Nos estamos preparando para eso y venimos muy bien. No hay un producto que se busca más, aunque sí vemos lo que no se lleva, se nota que la gente está reciclando muchos productos como las carpetas y cartucheras. No podés mezquinar en lo otro como adhesivos y hojas, pero en lo que es reutilizable se nota una merma”, sostuvo. Indicó que esta baja se ve cada año con mayor intensidad y expresó que “lo que viene ocurriendo también es que a principio de año se llevan lo básico para comenzar y después en mayo, junio, o con el aguinaldo compran otras cosas, como mochilas”.

Kinder graficó que las listas rondan los $20 mil, pero depende mucho de las marcas que se elijan a la hora de llevar un producto. “El aumento en relación al año pasado fue del 120%. Hay productos que subieron un 200% y otros un 70%. Lo que marca siempre el ritmo de suba en librería es el papel. Lo que es de escritura importado no subió tanto como el papel que es de industria nacional. Por ejemplo, este año desaparecieron las resmas de colores, son tan caras que solamente se traen para imprentas, no para nosotros los libreros”, exclamó.

También remarcó que se utiliza mucho la tarjeta de crédito, buscando también el Ahora 12 como plan de pago. En segundo lugar, se realizan muchas operaciones en Mercado Pago y un poco menos con efectivo. También es muy elegido Club El Territorio para obtener descuentos.