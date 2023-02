Trotamundos que alienta a cuidar el planeta

lunes 27 de febrero de 2023 | 6:08hs.

Un granito de arena, una acción concreta para salvar nuestro planeta, es el motor y brújula para la travesía de la joven holandesa Jorien Timmers (32) por Latinoamérica.

Timmers es psicóloga y ambientalista y viaja por estas tierras del sur a bordo de su furgoneta a la que llama “Eco Bus América”, tal como su proyecto, que consiste en recorrer ciudades y pueblos para dar charlas de concientización sobre la necesidad de disminuir el consumo de plásticos, que se ha vuelto una problemática ambiental global.

Timmers llegó hace unos días a Misiones, ingresó por la Ciudad de las Cataratas, donde hará algunas actividades con la comunidad.

Así, tiene prevista una charla mañana en el salón de usos múltiples del Iturem a las 18, gratuita y abierta a todo público. Mientras, otro encuentro se replicará el jueves a las 19 en el salón Ahgai, calle Los Cedros 287 esquina Ombú, organizado por Vecinos Sustentables Iguazú.

Timmers sostiene que vivir sin plásticos “es posible” y da algunos consejos prácticos para reducir su uso, reciclar y reutilizar.

La joven, en entrevista con El territorio, explicó que luego de unas semanas en Iguazú, tiene pensado recorrer la provincia por la ruta 12 primero y después la ruta 14, en un tiempo estimado de tres meses, donde visitará escuelas, barrios, instituciones.

“La idea es alcanzar a conocer la mayor cantidad de personas posibles llevando este mensaje”, dijo.

Del sueño a la realidad

Timmers descubrió su vocación de viajar a los 18 años, durante una estadía en Chile por un intercambio escolar. Luego de ese viaje volvió a Holanda, estudió en la universidad, se recibió de psicóloga, pero nunca dejó de lado su proyecto de recorrer Latinoamérica en un vehículo sustentable. De esta manera, buscó diferentes formas para crear un vehículo que no dejara huella en el ambiente, pero aún no logró cumplir con ese objetivo.

En los años 2016 y 2017 salió de mochilera a recorrer Latinoamérica. En una oportunidad vio a un hombre de aspecto prolijo que a simple vista tenía una buena educación pero que al terminar de comer arrojó por la ventanilla del vehículo el envoltorio plástico de su sándwich. “En ese momento pensé ‘¿será que desconoce el daño que hace al arrojar los residuos?’ y ahí supe que tenía que hacer algo, concientizar a las personas del daño que provocan los residuos plásticos”, manifestó.

Timmers y su ‘Eco Bus’, haciendo posible su sueño de viajar y cuidar la naturaleza. Foto: instagram @ ecobusamerica

En ese tiempo, con su mochila llegó a Buenos Aires y comenzó a dar charlas en las escuelas sobre la necesidad de reducir y por qué no eliminar el consumo de plásticos. Pero continuaba frustrada por no lograr una casa rodante completamente sustentable. “Me dijeron ‘mientras no puedas encontrar un vehículo sustentable desarrolla tu proyecto con las herramientas que tengas’, entonces decidí emprender”, contó.

De vuelta en su país natal y junto a un grupo de 37 jóvenes se organizaron para asistir a la Convención del Clima en Chile y viajaron en un velero ya que buscaban formas sustentables de traslado y evitar la contaminación. “Demoramos dos meses y medio para llegar a Colombia y en el medio del camino nos enteramos que cambiaron la sede de la convención de Chile a Madrid. Con todos los inconvenientes igualmente logramos participar desde Latinoamérica porque nos unimos a otro grupo de jóvenes”.

En su periplo, Timmers pasó por Bolivia y allí adquirió su casa rodante, que le permite llevar la propuesta “Eco Bus América” por los caminos de Sudamérica.

La charla se llama Libérate del plástico, el cambio eres tú y la exposición es muy interactiva y didáctica ya que además de dar información dura acerca del daño que le provoca al planeta y a la humanidad el consumo de plásticos, da talleres de cómo hacer una pasta dental o desodorante, entre otros, sin el uso de plástico y además canta al son de su ukelele. “Trato de transmitir mi experiencia, hace seis años vivo sin plástico y no es difícil. El plástico se creó hace poco más de 100 años, es decir que podíamos vivir sin eso, debemos buscar alternativas, es importante entender que el plástico hoy es el peor enemigo del planeta”, recalcó.