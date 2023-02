Varios barrios de Irigoyen sufren el faltante de agua

lunes 27 de febrero de 2023 | 6:04hs.

La falta de agua potable en Bernardo de Irigoyen representa un problema que se repite año tras año, agravándose aún más en temporadas veraniegas o cuando pasan varios días sin lluvias, ya que son pocos los recursos hídricos con los que cuenta la Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Bernardo de Irigoyen Limitada (Coopabil).

Son varias las zonas de Irigoyen donde en los últimos días se registraron inconvenientes con el abastecimiento del líquido vital. En algunos casos se bombea una o dos horas al día, en cambio en otros barrios el agua llega una vez por semana; también hay lugares donde llevan más de un mes con faltante de agua.

Desde Coopabil manifestaron a este medio que “debemos reconocer que en algunos sectores de la ciudad estamos teniendo algunos inconvenientes con el servicio, pero es debido a la alta demanda que hay en cada verano; tratamos de bombear el mayor tiempo posible a cada barrio, nuestros reservorios cuentan con agua pero la demanda como mencioné es mucha en esta temporada y en algunos barrios se complica más que en otros”.

Por su parte, el intendente local, Guillermo Fernández, mencionó que “son varios barios que están teniendo inconvenientes en cuanto al abastecimiento de agua y estamos al tanto de eso; desde nuestro lugar estamos colaborando con la cooperativa, es así que junto a otros organismos oficiales pudimos adquirir nuevos equipos de bombeos con más capacidad, para ser instalados en las perforaciones que tenemos en inmediaciones al barrio Tránsito Pesado, de donde se abastecen cinco barrios de la ciudad, pero también estamos atendiendo los pedidos y reclamos de otros sectores de la ciudad”.

En los últimos tiempos se realizaron varias perforaciones en distintos puntos pero sólo es un paliativo ante las crisis, ya que en épocas de sequía y la alta demanda, los pozos también merman considerablemente su caudal.

Los vecinos recurren a pozos artesanales o fletes para paliar la crisis del agua.

En algunos barrios funcionan pozos artesanales de uso comunitario y esa agua se utiliza para lavar y limpiar sus cosas. Pero cuando es para consumo, deben esperar a que la cooperativa bombee el agua o deben pagar un flete de entre 2.500 y 3.000 pesos para llenar su tanque de reserva.

Horacio Miquetan, presidente de la comisión vecinal del barrio Terminal, comentó: “En nuestro barrio hace más de un mes venimos teniendo inconvenientes con el servicio de agua potable, varios días sin agua, por lo que tuvimos que hacer reclamos formales a las autoridades de la Cooperativa y hasta al intendente, así que en los últimos días tuvimos una leve mejoría, pero son pocas horas de bombeo, tal es así que con las últimas lluvias los vecinos juntaron agua con todos los recipientes que tenían disponibles”.

Alberto Fernández, del barrio Tránsito Pesado, apuntó que “es una vergüenza el servicio de Coopabil y nadie da respuestas, llevamos cinco días sin agua en el barrio y anteriormente quedamos ocho días sin el servicio”.

El drama golpea también a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los jubilados. Tal es el caso de Aurora Acosta, residente del barrio Ramos, quien además padece serios problemas de salud. “Hace días no llega agua a mi casa, por suerte tengo tanques de reserva, pero ya me queda poquito así que estoy racionando lo más que pueda”. Explicó que, entre otras cosas, no puede realizar tareas de limpieza del hogar, ya que lo primordial es el consumo.

Actualmente Bernardo de Irigoyen cuenta con un sistema hidráulico obsoleto, con más de cuatro décadas, que estaba pensada para una población de 4 o 5 mil habitantes, número que se triplicó.