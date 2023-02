Scioli destacó el valor de los acuerdos para las inversiones

lunes 27 de febrero de 2023 | 6:02hs.

El embajador en Brasil y precandidato a presidente del Frente de Todos (FdT), Daniel Scioli, expresó ayer su deseo de que tener “la oportunidad de aplicar otro camino hacia el futuro del país” en las próximas elecciones y sostuvo que ese rumbo “no es la especulación financiera sino generar los acuerdos para que lleguen más inversiones”.

El ex gobernador bonaerense explicó en su cuenta de Twitter que “algunos hablan de ir más rápido, pero mi experiencia como motonauta me enseñó que el deporte, como la política, es convicción, templanza, trabajo en equipo y compromiso”. Y reiteró: “En este momento del país yo no puedo ser indiferente. Por eso acá estoy, cuenten conmigo”.

Asimismo, Scioli deseó que “esta vez quiero que tengamos la oportunidad de aplicar otro camino hacia el futuro del país” y destacó que según su experiencia “ese camino al desarrollo no es la especulación financiera, sino generar los acuerdos para que lleguen más inversiones a nuestros sectores productivos estratégicos”.