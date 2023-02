Lizy Tagliani: “La madrina de mi boda será Mirtha Legrand”

lunes 27 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot se casarán el próximo 23 de marzo y están felices ocupándose de cada detalle de la fiesta, como por ejemplo, seleccionar las canciones que pasarán los DJ.

Un mes antes de la ceremonia, Lizy reveló a la revista Gente que: “La madrina de mi boda será Mirtha Legrand”

La historia de amor entre Lizy y Sebastián comenzó como una bella amistad que fue creciendo hacia un sentimiento de amor que ahora sellarán con el casamiento.

Lizy, fiel a su estilo, promete que la fiesta será por sobre todas las cosas “muy divertida”, ya que el humor y la amistad son valores muy preciados para la conductora de televisión.

“Es raro porque estoy muy tranquila y me divierte organizar el casamiento pero, al mismo tiempo, me noto sumamente distraída: pierdo el teléfono, armo un plan y luego lo cancelo, me olvido las llaves del auto…. ‘Cabecita de novia’, diría mi mamá”, confesó.

El festejo íntimo que iba a ser para 50 personas terminó con una lista de invitados de 180. “Pasaron cosas”, dijo Lizy que aseguró que no se estresa porque tiene un equipo de amigos organizando su fiesta soñada.