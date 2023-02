Horacio Cabak, Se mostró con su pareja luego del escándalo: “Nunca nos separamos”

lunes 27 de febrero de 2023 | 6:00hs.

A dos años del escándalo mediático apodado por la prensa Cabakgate, que protagonizaron Horacio Cabak (58) y su mujer Verónica Soldato (51), con acusaciones de infidelidades de él de por medio, ellos se mostraron juntos por primera vez en la preinauguración que se realizó de la muestra de Van Gogh en Buenos Aires.

La pareja, con muy buena química, dio una entrevista a La Nación Espectáculos, y en la charla Soldato confirmó que conviven y el conductor fue más allá y afirmó que nunca estuvieron separados.

La pareja se mostró en público el pasado jueves, cuando se presentaron entre los invitados al meet de la muestra de Vincent Van Gogh en el Campo Argentino de Polo.

La pareja no llegó sola al evento sino que también fue parte de la salida Chloé, una de sus hijas.

Verónica y Horacio tienen tres hijos: Ian, y los mellizos Alan y Chloé.

Se trató de la primera salida juntos ante los flashes, después del escandaloso 2021, cuando trascendieron supuestas infidelidades del modelo y conductor de La jaula d la moda y hasta se aseguró que él había dejado la casa que compartían en familia, mientras que fue ella la que había dado por terminada la relación.

“Siempre juntos”

“Llevamos juntos 27 años, nunca nos separamos más allá de todo lo que había trascendido”, dijo Cabak y también desmintió que tengan fecha de casamiento. Hay que recordar que aunque la pareja ya tenga casi tres décadas junta, sus integrantes siempre apostaron al amor y la familia pero en muchas ocasiones dijeron que no les hacía falta casarse.

Cabak explicó que es la primera aparición pública, porque luego de tanta exposición intentaron retomar el bajo perfil que siempre los caracterizó.

De bajo perfil, Verónica y Horacio tienen pocas fotos juntos: esta tiene unos años.

“Estamos bien, vivimos juntos, pero no quiero hablar más porque ya no quiero tanta exposición”, dijo Verónica, que es parte de una agencia de modelos.

Crisis y tormenta mediática

Aquella tormenta mediática que puso en primera plana el nombre de Cabak y su vida privada fue corta pero intensa.

Y este vendaval lo comenzó la misma Verónica, que dolida al descubrir las infidelidades de su pareja, que habrían sido con varias mujeres, le escribió a Ángel de Brito, conductor del programa de espectáculos LAM.

Si bien de Brito no sacó al aire los audios y chats que le aportó Verónica, el periodista sí relató que había una crisis y que la misma Soldato pensaba separarse.

“Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia. Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘Mirá tal cosa’. Y ella empezó a buscar y vio conversaciones con mujeres”, detalló de Brito cuando su ciclo aún se emitía por canal 13.

“No me gusta que me traten de mentirosa, quise que se supiera para no quedarme con la angustia, porque si no él se hubiera ido de casa y todo el mundo me hubiera preguntado a mí”, explicaba ella en ese entonces.

En ese momento Cabak era panelista de Polémica en el bar y sus compañeros de programa lo pusieron en una incómoda situación que sólo acrecentó el escándalo. Cuando sin su consentimiento decidieron tocar el tema Horacio aclaró: “Lo que haya que solucionar, si hay algo que se tenga que solucionar, lo vamos a resolver muy lejos de la tele”, espetó.

Incómodo con las preguntas de sus colegas, principalmente con la postura de ataque que tomaron Flavio Azzaro y Chiche Gelblung, el conductor de La jaula de la moda terminó de manera abrupta su participación en el clásico de Sofovich.

Un mes después se sentó en la mesa de Juana Viale y confirmó que lo echaron por no querer hablar de su vida privada. Ahí mismo declaró irónico: “Para tranquilizar a todo el mundo, está todo tranquilo. Vivo en mi casa hace mucho tiempo con mi mujer y mis hijos. Quédense tranquilos”, había dicho en mayo de 2021, sin embargo, la pareja nunca había vuelto a mostrarse en público o a hablar de su reconciliación.

De esta manera, y más allá de las luces del espectáculo, del rating y del trending toppic que se dispara con cada historia de famosos donde se asoma el tema de la infidelidad, el pasado jueves Cabak y Soldato se mostraron juntos y sonrientes, pese a que debieron enfrentar nuevamente a las cámaras y a las preguntas de días de crisis que pareciera que quedaron atrás.

“Tratamos de no exponernos más después de todo lo que se dijo, llevamos 27 años juntos... ininterrumpidos”, remarcó Cabak, haciendo referencia al valioso tiempo compartido.

Es evidente que en el medio hubo capítulos que quedaron en la intimidad, por fuera del show televisivo y que les permitieron, más allá de las situaciones dolorosas contadas por la propia Verónica en su momento, reconstruir los lazos de pareja.