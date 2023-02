Infanticidios, entender para prevenir

domingo 26 de febrero de 2023 | 5:00hs.

El 17 de febrero el Tribunal de Santa Rosa condenó a prisión perpetua a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez. Ellas son la madre de Lucio Dupuy (5) y ex pareja de ésta, quienes días antes habían sido consideradas culpables del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento.

Páez fue además hallada culpable por e abuso sexual agravado porque el niño estaba a su cuidado. La madre, sin embargo, fue absuelta de ese delito.

El caso conmovió como pocas veces a los argentinos, algunos incapaces de scrollear publicaciones para no adentrarse en los detalles de la tortura que sufrió el pequeño pampeano. En este contexto se puso en discusión también el rol de la Justicia y de los organismos que tienen el deber de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Con este disparador, El Territorio busca indagar en este informe las redes de contención que tienen los menores tanto en el país como en la provincia, recordando también casos recientes y visualizando una arista poco abordada en los infanticidios: el depresión posparto.

Rosendo Viana, asesor del Instituto Superior de Derechos de Infancia de Misiones, detalló que la violencia contra el niño puede ser física, emocional, intrafamiliar, grooming o cualquiera de las nuevas tendencias que tiene que ver con niños y adolescentes.

La Policía acude a comprobar el estado de un niño de 8 años abandonado por su madre. El hecho ocurrió en enero en Villa Kindgreen, Oberá, y la alerta de los vecinos permitió preservar su integridad.

Reveló que en Misiones más del 50 por ciento de los municipios cuenta con un área de la Niñez y que “en la provincia contamos con casi 70 leyes que dan seguridad, integridad y espacio para el cuidado y crianza, no sólo de niños y niñas sino también en el nivel primario y a los jóvenes menores de 18 años”.

Marisa Graham, defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes de la Nación, también habló con este medio y expresó que todas las provincias y la Capital Federal tienen un sistema de protección que es administrativo y depende de los ejecutivos. Se trata de una red que trabaja incluso antes que la Justicia, pero que también acompaña, asesora y opina en los procesos judiciales.

“Lo que nosotros estamos trabajando es fortalecer y jerarquizar esos equipos que trabajan en la contención, porque eso es el sistema de protección de derechos. Nosotros creemos que es mucho más amplio porque el hospital, la escuela y el club también son parte de este sistema de protección”, definió la funcionaria.

Además de eso, los argentinos están cerca de contar con una nueva legislación, que es la llamada Ley Lucio, proyecto impulsado por el diputado pampeano Martín Maquieyra que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y se espera su aprobación en la Cámara de Senadores para este mes de marzo, donde se convertiría en una ley para todo el país.

Este proyecto busca sumar tres herramientas a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niños y Adolescentes: la reserva de identidad de docentes, médicos y agentes obligados a denunciar estos hechos, campañas de comunicación nacionales y capacitaciones de agentes espaciales para abordar esta problemática.

El legislador, al igual que otros profesionales consultados, se refirió a la importancia de comprometerse y denunciar: “Puede haber vecinos que sospechen que algo feo le pasa a ese niño y en ese caso la indicación es siempre la denuncia. Aunque no sea más que una sospecha. Para dilucidar la cuestión está la Justicia, que va a activar los mecanismos de averiguación del hecho. Pero insisto en la idea de no quedarnos callados. De terminar con la idea de que no me meto o mejor no digo nada porque saben donde vivo y me van a hacer problemas, y toda esa larga lista de excusas para no involucrarse en esta problemática”.

En Misiones también se registran hechos de violencia contra los menores. En el Hospital Juan P. Garrahan, de Buenos Aires, un niño de 7 años lucha por su vida luego de que su padre incendiara su casa del barrio Sol de Misiones, de Posadas, en la que estaba con su mamá y hermano más grande. El hecho ocurrió en diciembre del año pasado.

También hay antecedentes cercanos de condenas por hechos similares a los de Lucio. La más reciente data del 29 de septiembre de 2022, cuando Karina Beatriz Dos Santos (24) y Héctor Oscar Dos Santos (37) fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de su bebé, cuyos restos fueron hallados a orillas del arroyo Barrero.

Informe de domingo

Infanticidios Entender para prevenir

“Los niños tienen derecho a vivir libres de todo tipo de violencia”

El sistema de protección y la escucha como un pilar clave

Posparto: proceso que puede generar ansiedad en las madres

Mujer que asesinó a su bebé tuvo otros dos hijos que desaparecieron

Niño de 3 años fue asesinado por su madre y padrastro en Brasil