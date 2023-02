De “Invincible” a “Thunderbolts”: Steven Yeun se une al universo de Marvel

domingo 26 de febrero de 2023 | 6:00hs.

El actor surcoreano Steven Yeun pasa de los superhéroes macabros de Invincible a los aptos para todo público de Marvel. Se confirmó que integrará la próxima película Thunderbolts, la cual contará en su elenco con Florence Pugh, Sebastian Stan, Harrison Ford, David Harbour, Wyatt Russell, entre otros más. Por ahora, no se ha revelado qué rol interpretará en este esperado crossover.

Yeun saltó a la fama con su papel como Glenn Rhee en The Walking Dead, serie que abandonó en la séptima temporada y a la que volvió con cameos esporádicos en las entregas 10 y 11. En 2020, fue elogiado por su papel en Minari, un drama que obtuvo un premio Oscar y otras cinco nominaciones a la gala de la Academia.

Además, el año pasado formó parte de la nueva obra cinematográfica de Jordan Peele que se tituló ¡Nop! La participación de la estrella en este film de terror y ciencia ficción también fue destacada por la crítica. Otras producciones para el cine que se aprecian en su filmografía son Okja, Burning y Sorry To Bother You.

Próximamente, se le verá de vuelta en la segunda temporada de Invincible, la serie animada basada en el cómic de Robert Kirkman (también creador de The Walking Dead). Steven Yeun pone su voz al protagonista Mark Grayson, un joven superhéroe que hereda las habilidades de su padre, el poderoso Omni-Man, y comienza su entrenamiento para seguir sus pasos. Sin embargo, poco después descubre el perturbador secreto de su padre, a quien vio como un ídolo toda su vida.

Con el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, el Universo cinematográfico de Marvel dio inicio a la Fase 5 que acompañará al público por los siguientes dos años. Thunderbolts es una producción que llegará en julio de 2024 y reunirá a algunos personajes conocidos de la franquicia. Ante la ausencia de los Vengadores, este improvisado y poco confiable grupo se hará cargo de salvar al mundo.

Veremos el regreso del Soldado de Invierno (Bucky Barnes), la nueva Viuda Negra (Yelena Belova), Red Guardian (Alexei Shostakov), U.S. Agent (John Walker), Taskmaster (Antonia Dreykov), Ghost (Ava Starr) y la Condesa Valentina Allegra de Fontaine. Al parecer, esta última será la que dirija esta agrupación conformada por villanos reformados dispuestos a tomar cualquier costo con el fin de concretar una misión.

Hasta la fecha, Marvel Studios solo ha compartido un concepto artístico que deja ver a los personajes mencionados arriba. No hay información sobre cuándo iniciaría el rodaje o se vería el primer adelanto, pero se espera que más detalles sean difundidos por Disney en los próximos meses.