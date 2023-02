El creciente negocio del envasado de frutas y verduras en Misiones

domingo 26 de febrero de 2023 | 6:04hs.

Faltan alrededor de cuatro meses para la preparación y organización de la Fiesta del Envasado, que se realiza todos los años, más precisamente en las vacaciones de julio, en el Parador 3 de Mayo, ubicado sobre la ruta 12 entre el casco urbano y el ingreso a la Gruta India en Guaruhapé. Evento que se realiza con el objetivo de conocer la producción de envasados de gran parte de la provincia y se demuestra el trabajo de productores autóctonos. Este año se realizaría la octava edición.

En esta oportunidad, este matutino accedió a dos historias de emprendedores misioneros que decidieron lanzarse al mundo de los envasados. Ambos sostienen que se trata de una producción regional y artesanal en la cual utilizan sólo productos cultivados y cosechados en la tierra colorada.

En primer lugar, los Gómez, con un emprendimiento familiar de hace más de 20 años, sus productos ya trascendieron a otras provincias. Realizan mermeladas de distintas variedades, pickles, escabeches y manifiestan que “el caballito de batalla y el más vendido desde sus comienzos es el dulce de mamón en almíbar”. Se proveen de productores locales con los cuales mantienen una relación fluida de compra y venta. Por otro lado, Rossana Lugrin, también emprendedora en el sector desde hace ocho años, realiza pickles y licores envasados. Junto a su esposo producen, cosechan y elaboran el producto final. Manifestaron que el morrón y el pepino en conserva son los más demandados.

Ambos emprendimientos utilizan frascos comprados a emprendedores de la zona o reciclados.

Elaboración artesanal

José Raúl Gómez, quien encabeza el emprendimiento familiar, aseguró a El Territorio que se destacan por utilizar frutas y verduras de producción autóctona, incluso los mismos envases son de Misiones.

“Es el concepto de la marca. Son productos envasados regionales y artesanales. Respetamos y confiamos siempre en la labor de los productores de acá y en nuestra elaboración”. Sus productos se comercializan en varios puntos de Posadas, en otras localidades de Misiones y en provincias como Córdoba y Entre Ríos.

Desde hace 23 años están en el rubro: se iniciaron luego de la crisis del 2001. La familia sostiene que sus productos persisten en el tiempo porque se fueron adaptando a los cambios y que su concepto de ocupar productos regionales también los caracteriza.

Gómez y María Isabel Glinka son el matrimonio que llevó adelante el negocio que se inició poco después de que él se haya jubilado.

“Veníamos de trabajar en otro rubro, a mí siempre me gustó la cocina e invitaba el dulce de mamón que hacía a los conocidos. Me insistían que vendiera, pero la venta surgió con el tema de la crisis. Mi esposo salía a invitar el producto y así empezamos”, relató.

Recordaron que tiempo atrás los cuidados y controles sanitarios con respecto a los alimentos eran otros. “Mi esposo se acercaba a los restaurantes que estaban en aquella época y ofrecía a los clientes que salían. Incluso, se le permitía ingresar a los lugares. Llevaba el dulce de mamón y las mermeladas”, contó.

Glinka sostuvo que elaborar envasados significa dedicación, paciencia y esfuerzo, y que “es relevante darle valor a los productos locales”. Posteriormente mencionaron que el Estado provincial fue el que les ayudó, en aquel entonces, a comprar los insumos necesarios para emprender.

Crecimiento

Por su parte, Erica Gómez, hija del matrimonio y quien los acompaña en la parte contable, relató que desde hace tiempo también incursionaron en las redes. “La gente nos contacta. A veces me sorprende que es gente de otros lugares y me piden que les envíe cierta cantidad de productos fuera de Misiones. Los clientes se interesan, te consultan sobre variedad, sabores y siempre se les explica que la elaboración es manual, no es industrializada”.

Detalló que se encuentran en dos tipos de mercados: el de las redes, donde hay un contacto virtual y el cliente sólo busca el producto, y el mercado más tradicional en el cual los clientes piden probar y conocer de qué se trata. “Siempre dependerá de los gustos de cada uno. Trabajamos a demanda, pese a que tenemos un stock permanente, es mínimo”, explicó.

En cuanto a la variedad que ofrecen, están el dulce de mamón en almíbar, zapallo en almíbar, higo en almíbar, guayaba y quinoto en almíbar, ananá en almíbar. Con respecto a las mermeladas, producen arándanos, frutilla, higo, mamón, mamón con maracuyá, guayaba, naranja y rosella.

Libre de agrotóxicos

Por su parte, Lugrin lidera su emprendimientos de envasados desde el 2014; relató que en su chacra de 25 hectáreas en Corpus, junto a su esposo producen verduras y frutas libres de agrotóxicos. Luego de cosechar, elaboran pickles, mermeladas, frutas deshidratadas y licores en su sala de elaboración que se encuentra en Posadas.

Lugrín detalló que para lograr cultivos libres de agrotóxicos se requiere de mucho riego, también se disocian las plantas y son imprescindibles las flores comestibles para los insectos. “Para lograr esto nos capacitamos con el Inta. Tenemos animales de granja y producimos nuestro propio abono”, aseveró.

Seguidamente, aseguró que su vía de venta es en redes sociales. “Nos destacamos por los delivery de verduras, algo que en pandemia aunque fue un momento duro nos fortaleció aún más”, contó.

En cuanto a la producción, realizan morrón en conserva, pepinillo en conserva, escabeche de berenjena, deshidratados de pimiento, banana, hongos nativos y frutas de estación. Licores por medio litro envasados de guabiroba y limón. También mermeladas de rosella, naranja y frambuesa.