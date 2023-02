“Los niños tienen derecho a vivir libres de todo tipo de violencia”

domingo 26 de febrero de 2023 | 6:05hs.

La muerte de Lucio Dupuy, el niño de 5 años de La Pampa que fue asesinado a golpes por su madre y la pareja de ésta, impulsó al diputado nacional Martín Maquieyra a presentar un proyecto conocido popularmente como Ley Lucio para promover la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños y adolescentes.

El Territorio dialogó con el diputado pampeano sobre esta iniciativa que busca evitar otros Lucios en todo el país.

“Sé que una ley no es todo lo que se necesita para abordar esta problemática de las violencias contra los niños, pero al menos es un aporte en ese sentido”, explicó el legislador en una conversación exclusiva.

El proyecto ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y se espera su aprobación en la Cámara de Senadores para este mes de marzo, cuando se convertiría en una ley para todo el país.

¿Cuál es el objetivo de la Ley Lucio?

El objetivo es que a ningún otro niño de nuestro país le pase lo que a Lucio. Para eso se suma tres herramientas a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niños y Adolescentes que tenemos en vigencia. Esas tres herramientas son la reserva de identidad y protección para docentes, médicos y agentes que están obligados a denunciar dichos hechos de violencia; campañas de comunicación nacionales para la concientización sobre las alertas tempranas que detecten situaciones de abuso o violencia y capacitación de agentes estatales para la prevención de la violencia en la niñez.

¿Por qué reservar la identidad de maestros o médicos que denuncien el maltrato infantil?

Porque esa es una forma de que el maestro, profesor, enfermero o médico que nota signos de violencia en un niño denuncie el hecho. Y que no se quede callado por miedo a recibir algún tipo de atropello de parte de padres violentos. Muchas veces, sobre todo en pueblos pequeños del interior de nuestro país, donde la gente se conoce, puede haber cierto temor de los docentes en denunciar estos hechos porque suelen recibir represalias.

Por eso reservar la identidad de ese maestro o del doctor para protegerlo. Entonces con esta herramienta no sólo estamos afirmando la obligación de ese maestro de denunciar, sino que también estamos involucrando a la institución escolar, que no sea el maestro en soledad quien actúa sino la escuela. Y lo mismo para el médico, que sea el hospital o la institución médica la que esté obligada a denunciar el caso.

Otro punto fundamental de la ley son las campañas de concientización, porque la cuestión de ayudar a una mujer ante una violencia de género hoy está más difundida, pero no pasa lo mismo en violencias contra los niños. ¿Qué se debe hacer si lo vemos en la calle?

Sí. Es cierto que la cuestión de niños maltratados o violentados necesita buenas campañas de concientización social. Porque nadie puede maltratar a un menor de edad. Y aunque sea el papá o la mamá, no tienen derecho a ejercer ningún tipo de violencia física. Esas conductas de palizas o golpes que antes se veían como parte de la educación hoy son tipificadas como delitos. Los niños tienen derecho a estar libres de cualquier tipo de violencias. Pero hay un largo camino de enseñar a la población todo lo referido a esta problemática y para eso están pensadas esas campañas de comunicación social”.

¿Esas campañas buscarán involucrar a toda la población en la erradicación de todo tipo de violencias contra los niños?

Sí. La idea es que desde los estados nacionales, provinciales y municipales se trabaje en campañas de concientización. Para que cualquier vecino que escuche que un niño está siendo maltratado o una persona en la calle que vea algún tipo de violencia contra un menor, sepa qué debe hacer. La solución no pasa por meterse y pelearse con ese papá o esa mamá, sino denunciando este hecho donde corresponde, a una línea telefónica, en una comisaría, a un agente de policía que esté cerca. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Y por eso en todos los lugares, así como ahora también hay más áreas específicas de violencia de género, también debe haber lugares y gente capacitada para recepcionar las denuncias por violencia contra los niños. Es necesario que todos nos involucremos porque es la única forma de evitar que haya nuevos casos como el de Lucio.

Nombraste una palabra clave, que es la capacitación.

Sí, esa es la tercera herramienta. La formación de los funcionarios públicos, desde las maestras del nivel inicial y los docentes de todos los grados al personal de las policías de cada provincia, los trabajadores del poder judicial y en general todas las personas que trabajan con atención al público debieran tener la capacitación necesaria para saber hacer y recepcionar una denuncia relacionada a casos de violencia contra los niños. Desterrar toda posibilidad de dejar eso a criterio de los padres como si tuviesen permiso para maltratar a sus hijos. Son cuestiones culturales que requieren de una nueva mirada más enfocada en los derechos de ese niño o adolescente.

¿Cómo tomaste contacto con el caso de Lucio?

Yo soy vecino del abuelo paterno de Lucio, se llama Ramón y somos del mismo pueblo, General Pico, en La Pampa. El día de la muerte de Lucio fue Ramón quien me llamó quebrado de dolor. Obvio traté de acompañarlo humanamente en ese momento.

Fue él quien me dijo que teníamos que hacer algo para que esto no pase nunca más, por eso trabajé en esta ley que todos conocemos como Ley Lucio con la idea de evitar tragedias tan dolorosas como la de este niño. Con la idea de ayudar a esa población infantil que muchas veces no tiene voces que cuenten sobre sus sufrimientos. Por eso impulsé esta ley que luego contó con el aporte de otros legisladores de otras bancadas.

¿Y qué hacer cuando la violencia sucede puertas adentro de una casa?

Sucede que los maltratos, abusos y violencias generalmente se dan puertas adentro de un domicilio. Pero puede haber vecinos que sospechen que algo feo le pasa a ese niño. Y en ese caso la indicación es siempre la denuncia, aunque no sea más que una sospecha. Para dilucidar la cuestión está la Justicia, que va a activar los mecanismos de averiguación del hecho.

Pero insisto en la idea de no quedarnos callados, de terminar con la idea de que no me meto o mejor no digo nada porque saben donde vivo y me van a hacer problemas, y toda esa larga lista de excusas para no involucrarse en esta problemática.

Además de la historia de Lucio, ¿qué otras cuestiones investigaste para elaborar el proyecto de ley?

Tuvimos en cuenta además de la historia de Lucio otras tragedias de nuestro país, como el de Abigail Tortello en Santa Cruz, el de Tahiel en Gualeguaychú o el de Salomón en Neuquén. Niños que fueron asesinados por sus padres o por la pareja de alguno de ellos. Investigamos para ver qué había fallado como sociedad en cada uno de esos casos.Y de allí surgieron los lineamientos de la ley, que básicamente busca evitar los abusos, acosos y el maltrato de los chicos. Presentamos el proyecto el 20 de diciembre de 2021, al mes de la muerte de Lucio. Sabemos que con sólo una ley no alcanza, pero al menos es una herramienta más en favor de los derechos de los niños.

¿Cuál es el estado parlamentario de la Ley Lucio y qué posibilidades tiene de convertirse en una ley nacional?

Es un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Fue aprobada en noviembre del año pasado por unanimidad. Ningún diputado se opuso a su aprobación. Fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias, pero como no se hicieron sesiones, el proyecto sigue en la Cámara de Senadores, donde estimo que será aprobado en estos días. Y una vez que sea ley tendrá vigencia en todo el territorio argentino.

