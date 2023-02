balance A un año de la invasión de Rusia a Ucrania

domingo 26 de febrero de 2023 | 6:02hs.

El 22 de febrero de 2022, Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, recibió una llamada telefónica del principal diplomático de Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken. Según Borrel, Blinken le dijo que Rusia, después de meses organizando una fuerza militar masiva en la frontera de Ucrania, de hecho, iba a invadir.

“Antony Blinken me llamó por teléfono y me dijo: ‘Bueno, va a suceder este fin de semana’”, recordó Borrell en un discurso meses después. “Y ciertamente, dos días después, a las 5 de la mañana, comenzaron a bombardear Kiev. No creíamos que esto fuera a suceder. No creíamos que la guerra se acercaba”, dijo el diplomático europeo.

A medida que el redoble de tambores de guerra se hizo más fuerte en los meses previos al 24 de febrero de 2022, los oficiales de inteligencia occidentales, los analistas militares y los científicos políticos lucharon por adivinar las intenciones del presidente ruso Vladimir Putin.

También analizaron detenidamente lo que se sabía sobre las fuerzas armadas modernizadas, reformadas y bien financiadas de Rusia, sin mencionar el estado heterogéneo y mal equipado del ejército de Ucrania.

Muchos creían que Rusia no invadiría. Incorrecto. Y muchos creían que si lo hacía, el ejército de Ucrania sería derrotado, Kiev sería capturado en cuestión de días y el gobierno caería. Equivocado de nuevo.

Un año después, mientras la guerra se libra sin un final a la vista, los analistas todavía están tratando de reconstruir cómo la mayor parte del mundo se equivocó tanto.

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

“Claramente, no hice el gran llamado, que habría sido unirme a aquellos que habían estado convencidos durante algún tiempo de que una gran guerra estaba a punto de comenzar”, dijo Lawrence Freedman, profesor emérito de estudios de guerra en el King’s College de Londres, en un comentario a fines de diciembre.

“Estaba cada vez más convencido de su posibilidad, pero todavía parecía ser un movimiento tan evidentemente estúpido que asumí que Putin tenía mejores opciones”, opinó este experto.

En una entrevista, Freedman dijo que, en retrospectiva, tanto los funcionarios estadounidenses como sus homólogos británicos tenían razón en sus predicciones de que Putin ordenaría que la invasión siguiera adelante.

“La gran llamada que hicieron los estadounidenses y los británicos resultó ser correcta”, dijo a Radio Free Europe.

“Sin lugar a dudas, fue un gran éxito de inteligencia”, dijo Konrad Muzyka, un analista de defensa con sede en Polonia. “Estamos acostumbrados a hablar de fallas de inteligencia cuando se trata de Estados Unidos: las fallas para predecir la invasión de Georgia, Siria, todas las cosas durante la Guerra Fría, la invasión de Hungría, Checoslovaquia”.

“Lo que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos predijo fue acertado”, dijo. “Proporcionaron a todos muchas advertencias, lo cual fue lujoso, porque generalmente no se recibe tanta advertencia”.

La capacidad de Rusia

La invasión rusa de Georgia en 2008 fue increíblemente rápida, casi todos los combates terminaron después de cinco días, pero el conflicto destacó los problemas evidentes con las fuerzas armadas de Rusia, estimulando un esfuerzo radical para modernizarse y alejarse del equipo y las prácticas heredadas soviéticas.

Después de éxitos a menor escala en Ucrania en 2014 y luego en Siria, los observadores occidentales concluyeron que las reformas habían mejorado la capacidad de Rusia para moverse rápidamente, coordinar el movimiento a través de unidades dispares, comunicarse mejor y usar una tecnología mejor e “inteligente”.

Zelenski, presidente de Ucrania.

En 2020, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, declaró que hasta el 70% de los vehículos, armamento y equipos de las fuerzas armadas se han modernizado.

Y luego vino la invasión de Ucrania en 2022. Con más de 175.000 soldados desplegados en regiones a lo largo de la frontera ucraniana y el dominio naval en el Mar Negro, se esperaba que las fuerzas rusas entraran en Ucrania, tomando Kiev en unos pocos días y derrocando al gobierno del presidente Volodimir Zelenski.

En cambio, los esfuerzos de Rusia para apoderarse rápidamente de Kiev desde el norte se vieron frustrados, en gran parte por la exitosa defensa de un aeródromo justo al norte de la capital, lo que impidió que los paracaidistas aterrizaran. En el sur, Rusia tuvo más éxito, capturando la capital administrativa de la región de Jersón y luego, después de un asedio de semanas, capturando la ciudad portuaria de Mariúpol.

“Por qué Rusia no prevaleció, por qué fue detenida en seco, encaminada fuera de las principales ciudades y puesta a la defensiva, se ha convertido en una de las preguntas más importantes tanto en la política exterior de Estados Unidos como en la seguridad internacional en general”, dijo Dara Massicot, experta en el ejército ruso en la Corporación Rand, un grupo de expertos estadounidense escribió en un artículo publicado este mes en Foreign Affairs.

“Donde la gente se equivocó fue en sus evaluaciones del ejército ruso”, dijo Freedman. “No estaba predestinado que los rusos metieran la pata tan mal”, agregó.

