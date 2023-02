Peña: “Los argentinos no quieren trabajar”

sábado 25 de febrero de 2023 | 6:00hs.

El candidato a presidente por el oficialista Partido Colorado de Paraguay, Santiago Peña, causó un escándalo diplomático al afirmar que “los argentinos no quieren trabajar”.

“Hay mucha gente que no quiere también trabajar, nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar, es una realidad y eso está mal y no tenemos que llegar a eso”, afirmó Peña, que es el claro favorito para ganar las elecciones del 30 de abril, según distintos sondeos.

Las declaraciones de Peña provocaron una respuesta de la embajada argentina en Asunción. El embajador, Domingo Peppo, calificó de “desacertadas” las declaraciones del postulante presidencial oficialista.

Peña publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter, pero ninguno aludió a sus polémicas declaraciones y tampoco pidió disculpas.

Peña asistió el miércoles a un foro como parte de su agenda de campaña con vistas a las elecciones presidenciales en las que lidera todas las encuestas por amplio margen.