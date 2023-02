En dos meses, los lácteos subieron hasta un 40%

sábado 25 de febrero de 2023 | 6:05hs.

Desde el sector comercial, dueños de comercios y empleados a cargo de la reposición de lácteos, manifestaron que la suba en este tipo de alimentos no es solamente por la inflación, sino que le adjudican el incremento a los problemas que tiene el sector productivo debido a la sequía.

En este marco, relataron que en enero y febrero se sintió la escasez por la baja de animales que forman parte de la materia prima de la leche, queso y yogur. Sostienen que debido a la poca oferta y la alta demanda subieron hasta un 40% más en lo que va del 2023.

En tanto, según el relevamiento realizado por este matutino el kilo de queso pasó de $900 a principios de enero y para febrero se incrementó entre $1.000 y $1.300; la leche pasó de $200 a $260, dependiendo de si son productos de primera o segunda marca y si son descremados es mayor su valor.

Al respecto, Lucas Kerps, dueño de una cadena de supermercados, contó a El Territorio que los aumentos en los lácteos vienen desde hace varios meses. Añadió que hubo una merma en la producción láctea debido a la sequía en la parte productiva del país. Señaló que por las escasas precipitaciones hay poca pastura para el animal. Resumió que el aumento en la leche y en el queso se debe a la baja producción lo que deriva en poca oferta ante la inmensa demanda.

Aumento

“La suba de la nafta y el costo de los fletes no tuvieron mayor incidencia. El principal efecto fue la sequía, pese a que en esta época se da una suba generalizada en todos los productos”, dijo el responsable de Autoservicio Kerps.

Afirmó que en las zona productivas de lácteos como Santa Fe, Norte de Buenos Aires y Córdoba las lluvias no cayeron como para mermar la situación del suelo seco.

Sobre la leche, el comerciante remarcó que “durante el 2022 es uno de los productos que más subió y registró un 150% interanual, junto a la harina y el aceite”. Agregó que los números que se obtuvieron en enero por la inflación están por debajo del análisis de mercado interno que manejan los mercados locales, es decir, “están por arriba del 120% y hasta 200% e impactan prioritariamente en los alimentos de la canasta básica y dificulta el acceso a los que menos tienen”.

Cabe recordar que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la inflación de enero marcó una suba del 6% y del 98,8% interanual.

En cuanto a ventas, negó que hubo mermas pero detalló que en enero y febrero hubo escasez en productos de ciertas marcas. “Los meses de verano los lácteos aumentan su demanda y las ventas son positivas en este tipo de alimentos”, aseveró.

Quesos

Por otra parte, Kerps explicó que en el caso de los quesos, los aumentos también se deben a que para la producción se utilizan sueros que son importados.

“Cada vez cuesta más conseguir dólares y se dificulta el problema con las importaciones en el país. Pese a que la producción es nacional, los sueros que se utilizan son del exterior y esto encarece los costos”, detalló. Sostuvo que cuando el consumidor no entiende porque el dólar afecta directamente a productos nacionales es sumamente relevante replantearse que se debe a que la producción tiene o requiere de algún elemento de importación.

Posteriormente, lamentó que “cada vez hay más trabas para importar. Es de público conocimiento la falta de dólares y la generación del mismo en el país lo que imposibilita el acceso de todos los sectores que dependen de elementos que provienen del extranjero”.

Menos oferta

José Aguirre, empleado y repositor de lácteos en un hipermercado de la ciudad, indicó que “el aumento en los lácteos se da también en otros alimentos, pero que esta vez se sintió un poco más porque no hubo tantas marcas a disposición y las que había tuvieron una suba importante”.

Además, contó que los alimentos arrastran la inflación , el aumento de la nafta y la situación de la sequía en su precio final. Consignó que en lo que va del año el incremento de los lácteos es de hasta un 40% “sobre todo, en la leche y en el queso”.

“En muchos lugares no llueve desde hace tiempo, lo que sucede también en la provincia. Esto hace que los animales se mueran, la producción baje porque tampoco hay pasto para las vacas, o incluso sea de mala calidad y directamente se descarta”, analizó.

Por último, dijo que “los consumidores compran los lácteos en general porque son esenciales por eso no existe una merma”. Al contrario, relató que optan por marcas más económicas o llevan menos.

Por otra parte, en otro local comercial dedicado a la venta de lácteos y huevos aseguran que “cada vez es más difícil sostener los precios”. En este comercio, venden el kilo de queso cremoso a $1.100, por lo que una horma de este tipo de queso puede costar $3.500 dependiendo del pesaje. Indican que es uno de los más solicitados y que la horma suele pesar poco más de tres kilos.

“Mayormente llevan mitad de horma, o por kilo, siempre dependiendo de cada cliente y su cantidad de consumo. Hace tiempo se dejó de comprar al por mayor lácteos porque no conviene. Ahora se trata de comprar lo justo y necesario porque de todas maneras no se le gana a la inflación”, sostuvo Lidia Gómez. No obstante, indicó que hasta diciembre el maple de huevos costaba $600 y actualmente vende a $900.



Los precios actuales que arrojan el alza

Según un relevamiento realizado por este matutino, el queso cremoso de segundas marcas por kilo cuesta entre $1.300 y $1.350. Mientras que uno de primera marca y doble crema puede valer entre $2.000 y $2.330. Los comerciantes aseguran que este tipo de quesos es el más solicitado. El queso port salut sale $2.350.

Por otra parte, el queso mozzarella vale entre $1.250 y $1.550 según la marca. En el caso del queso tybo se consigue entre $1.850 y $2.350.

Con lo que respecta a la leche, se encuentra la leche entera descremada entre $250 y $270. La leche entera común cuesta entre $230 y $260. La leche en polvo puede valer entre $1.160 y $1745 la de 800 gramos.

Por último, el yogur firme de 120 gramos cuesta entre $110 y $150; y el de 190 gramos vale entre $160 y $210.