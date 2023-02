Harvey Weinsten suma condenas en otro estado

sábado 25 de febrero de 2023 | 6:00hs.

El Tribunal Superior del condado de Los Ángeles condenó a 16 años de prisión al exproductor de cine Harvey Weinstein tras haber sido declarado culpable de tres cargos de violación y abuso sexual a una modelo de origen italiano. Un jurado de California lo había declarado culpable en diciembre del 2022 por violación, penetración sexual y “cópula oral forzada” contra esa mujer.

Weinstein a los 70 años ya era convicto por otro juicio que enfrentó en 2020 por conductas similares. Estos 16 años se suman a los 20 que le dio como pena la justicia de Nueva York, resultado del juicio que enfrentó en 2020. El ex magnate no para de acumular denuncias desde el estallido del Me Too.