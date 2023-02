Cocaine Bear: Qué dice la crítica sobre la película del oso que consumió mucha droga

sábado 25 de febrero de 2023 | 6:00hs.

En lo que va del año, algunas películas han resultado ser grandes sorpresas para los fans y críticos. Así sucedió con la película de la muñeca asesina en Megan y el reciente thriller de M. Night Shyamalan Llaman a la puerta. A esta lista quizá muy pronto se le una Cocaine Bear, una película que está generando gran expectación entre el público por su disparatada trama.

Dirigida por Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2), el largometraje se basa libremente en la historia real de un oso que, como el título indica, ingirió grandes dosis de cocaína. ¿Qué podría salir mal? La película tiene un elenco de primer nivel liderado por actores como Keri Russell y Ray Liotta, en una de sus últimas actuaciones.

En cuanto a los detalles, la sinopsis de la película dice lo siguiente: “Inspirada en la historia real de 1985 del accidente aéreo de un traficante de drogas, la cocaína perdida y el oso negro que se la comió, esta loca comedia negra encuentra a un extraño grupo de policías, delincuentes, turistas y adolescentes que convergen en un bosque de Georgia. El depredador ha ingerido una cantidad asombrosa de cocaína y se ha vuelto loco, violento y busca sangre”.

El film de Banks toma la extraña historia y reimagina al oso como un asesino alimentado con coca, dejando un rastro de sangre a su paso. La película sigue a tres grupos de personas: Sari (Russell), una madre soltera en busca de su hija de 12 años (Brooklynn Prince) y su amigo (Christian Convery); Eddie (Alden Ehrenreich) y Daveed (O’Shea Jackson), narcotraficantes obligados por el padre de Eddie (Ray Liotta) a recuperar la droga perdida; y Bob (Isiah Whitlock), el agente de la ley que les sigue la pista.

Margo Mantindale, una de las grandes sorpresas, según la prensa especializada.

Hace unos días el largometraje comenzó a tener sus primeras proyecciones entre la prensa especializada, lo que ha dejado ver las primeras reacciones a la película. En general, han sido muy positivas, más de lo que quizá se podría haber esperado. La película hasta el momento tiene una aprobación del 100% en el sitio especializado Rotten Tomatoes.

Paul Chi, periodista especializado en cine de Vanity Fair elogio a esta producción , alabando su mezcla de violencia con tonos de comedia. “La premisa irreverente de la película, el tono cursi y la violencia gráfica pueden ser una combinación arriesgada. Pero Keri Russell está apostando fuerte a que el público se conecte con la película. Podría haber ido en una dirección y haber sido un fracaso total, pero está bien fundamentada”.

Mientras tanto, el editor en jefe de Fangoria, Phil Nobile Jr., tuiteó que hay mucho más en la película de lo que los espectadores pueden darse cuenta. “Hay un mundo completamente extraño en el que se desarrolla Cocaine Bear que ni siquiera se insinúa en la premisa. Hay demasiada cosa más allá del oso, lo que en retrospectiva tiene mucho sentido. Un cuadro enloquecido. Estoy feliz de que un personaje llame al oso ‘Cocaine Bear’ en la película”.

Tras ver el film, Chris Aguilar de Seen on the Big Screen dijo: “Cocaine Bear es la mejor comedia de 2023 hasta el momento, todas las tramas de locura sangrienta a toda velocidad que dejamos atrás en los años 90 vuelve a la vida con este proyecto. Se desperdicia un poco al elenco, pero Margo Martindale es lo mejor. ¡La escena de la ambulancia es todo un cronómetro para los perros de terror!”.

Del mismo modo, Jack Kennedy de Big Time Movies también elogió al largometraje diciendo: “Es mi película favorita del año. La más divertida que he visto en por lo menos dos años y es una maravilla. Es una película que sin duda causará de que hablar y para que se pase un tiempo increíble en los cines con esta película”.

Hasta ahora todas la críticas alaban esta producción, son nulos aquellos reviews que hablan de forma poco favorable acerca del trabajo de Elizabeth Banks. Al parecer según la crítica, la película cumple con lo que promete. Banks dirigió Cocaine Bear con un guión de Jimmy Warden (The Babysitter: Killer Queen), con Phil Lord y Chris Miller (21 Jump Street) como productores junto a Max Handelman (Pitch Perfect), Brian Duffield (Spontaneous) y Aditya Sood (The Martian).