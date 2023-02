Municipales de Santo Tomé se declararon en estado de alerta y movilización

viernes 24 de febrero de 2023 | 20:06hs.

En la asamblea realizada el jueves en el Galpón municipal, convocada por afiliados a ATE, municipales se declararon en estado de alerta y movilización, dándole plazo al intendente Augusto Suaid de recibirlos hasta el 5 de marzo.

"Se labraron las actas correspondientes para enviar al Ministerio de Trabajo, esperamos el pronunciamiento del intendente el 1ro de marzo (de apertura de sesiones en el Concejo), si no es un aumento acorde a la inflación no se aceptará", advirtió Vilma Santarén, representante gremial de ATE en Santo Tomé, al canal Santo Tomé on Line. Agregó que hasta el momento el jefe comunal no los recibió.

Durante la entrevista, Santarén contó que luego de la asamblea se dirigieron al edificio municipal para volver a intentar un diálogo con Suaid sobre el tema sueldos, pero "cuando ingresamos (había) policías por todos lados como si fuéramos delincuentes. Somos trabajadores que quieren un aumento para poder seguir subsistiendo, nada más, ya que el municipio posee fondos suficientes para ello y el contribuyente, que es el dueño de los fondos, reconoce la labor del municipal y está de acuerdo que se le otorgue un aumento”.

Santarén lamentó que se busque intimidar al empleado de este modo.

“Los empleados reclaman ropa de trabajo reglamentaria, recomposición salarial, situación laboral de pasar a contrato o a planta" enumeró la referente de ATE.