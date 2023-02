La aldea Peruti salió a la ruta para reclamar por el agua

viernes 24 de febrero de 2023 | 15:58hs.

Fanilias que habitan la comunidad Mbya Guarani de Peruti cortaron la ruta Nacional N 12 , en el acceso a la comunidad, para reclamar por el acceso al agua potable. A pesar del mal tiempo, se reunieron a las 9 en el quincho comunitario y de alli partieron hacia la ruta con pancartas exigiendo soluciones del agua, allí estuvieron de las 10 hasta las 14, cortaron una sola calzada de la ruta.

El segundo cacique Orlando Cabrera manifestó que si no hay solución el martes volverán a cortar la ruta pero por tiempo indeterminado. La comunidad exige mejoras en el servicio de agua potable, la compra de una bomba de succión para uno de los pozos y manifestaron que hay familias que hace una semana no tienen con agua potable y acarrean en balde poca agua para consumir , ya que los otros dos pozos perforados no dan a basto.

Comunicaron su situación al gobernador de la provincia y por su parte desde el municipio manifestaron que estan esperando la llegada del artefacto para colocar.