Se imponen las cuotas en compras de última hora de útiles escolares

viernes 24 de febrero de 2023 | 3:30hs.

A días de arrancar el ciclo lectivo en Misiones, las familias realizan las compras de último minuto de útiles para los chicos. Si bien desde finales del año pasado se viene notando el movimiento en las librerías, en la última semana se pudo ver mayor afluencia de compradores buscando lo básico para arrancar las clases.

Desde los comercios afirman que el método de pago más utilizado es la tarjeta de crédito, pues permite financiar las compras y abonarlas en varias cuotas. Ello teniendo en cuenta además que los artículos sufrieron importantes incrementos. La papelería es lo más buscado, mientras que otros productos como cartucheras y mochilas son recicladas de un año a otro para abaratar costos, principalmente en las familias con más de un integrante en edad escolar.

En diálogo con El Territorio, el propietario de Avviare Librería, Leonardo Kinder, explicó que hay un importante movimiento, como es habitual en los días previos al inicio de clases, aunque se espera una mayor explosión el próximo lunes y martes, teniendo en cuenta también que cobrarán entonces los activos provinciales.

“Nos estamos preparando para eso y venimos muy bien. No hay un producto que se busca más, aunque sí vemos lo que no se lleva, se nota que la gente está reciclando muchos productos como las carpetas y cartucheras. No podés mezquinar en lo otro como adhesivos y hojas, pero en lo que es reutilizable se nota una merma”, sostuvo. Indicó que esta baja se ve cada año con mayor intensidad y expresó que “lo que viene ocurriendo también es que a principio de año se llevan lo básico para comenzar y después en mayo, junio, o con el aguinaldo compran otras cosas, como mochilas”.

Kinder graficó que las listas rondan los $20 mil, pero depende mucho de las marcas que se elijan a la hora de llevar un producto. “El aumento en relación al año pasado fue del 120%. Hay productos que subieron un 200% y otros un 70%. Lo que marca siempre el ritmo de suba en librería es el papel. Lo que es de escritura importado no subió tanto como el papel que es de industria nacional. Por ejemplo, este año desaparecieron las resmas de colores, son tan caras que solamente se traen para imprentas, no para nosotros los libreros”, exclamó.

También remarcó que se utiliza mucho la tarjeta de crédito, buscando también el Ahora 12 como plan de pago. En segundo lugar, se realizan muchas operaciones en Mercado Pago y un poco menos con efectivo. También es muy elegido Club El Territorio para obtener descuentos.

Repunte de ventas

En el caso de Jardín América, el propietario de Librería El Compás, Hugo González, contó que la clientela de a poco se acerca al comercio, ya con la lista de útiles.

“En estos días repuntó la venta, en los primeros días del mes eran más consultas y ahora sí la gente llega para comprar”, dijo. Asimismo especificó que el pedido va más encaminado hacia los chicos de primaria que de secundaria.

Por otra parte, Héctor Mikami, dueño de Librería Pacífico, mencionó a este medio que desde diciembre del 2022 a la fecha los artículos escolares subieron entre 15 y 20%. “Se estiman más ventas en los últimos días de vacaciones casi al reinicio escolar. Hay casos y pasa más con los alumnos se secundaria, que inician las clases y recién allí vienen a hacer compras”, mencionó.

Mikami precisó que los repuestos de hojas y cuadernos son los artículos que se suelen abonar en efectivo. No obstante, las tarjetas son muy utilizadas para adquirir el resto de la lista. “En el local, a la hora de pagar, hay un poco de todo, están los que traen sólo efectivo, los que abonan parte con dinero físico y otra parte con tarjeta ya sea débito o crédito, como así también los que utilizan otras billeteras digitales como Mercado Pago”, afirmó.

En Eldorado también se notó el repunte de ventas. “Esta semana se movió bastante más. Incluso el martes, que era feriado y nosotros abrimos, había padres realizando compras para el inicio de clases. Se ve que primero los padres gastaron en todo lo que era vestimenta en los primeros días del mes, y ahora están dedicándose a los artículos escolares. Por lo general lo más vendido son cuadernos, hojas, lápices biromes y esas cosas. Se ve mucho que consultan precios y por lo general llevan lo más económico. Eso se nota mucho en el caso de las hojas. Hay una marca líder pero que es bastante más cara, la gente pregunta y en general optan por una más barata”, expresó Alicia, vendedora de un comercio del rubro.

En cuanto a la forma de pago, contó: “Las ventas menores se suelen pagar en efectivo o con tarjeta de débito. Pero hay familias que tienen varios hijos –uno se da cuenta por la cantidad que compran y los elementos que compran– que recurren a las tarjetas de crédito”.

Consultada sobre el aumento de precios respecto al año pasado, dijo que “es difícil hacer un cálculo, pero no recuerdo nada que no haya aumentado menos de un 100%. Pero de lo que sí estoy segura es que uno de los artículos que más subió es todo lo vinculado al papel. Es decir cuadernos, hojas, papel glasé que se usa en los jardines de infantes. Esas cosas subieron mucho.

Al tiempo que sostuvo que “la gente intenta ahorrar. Por ejemplo te preguntan por cajas de lápices de una determinada cantidad y, ante el costo, terminan llevando uno de menor cantidad”.