El Senado finalizó el período de Extraordinarias sin sesionar

El Senado de la Nación ratificó a sus autoridades pero no logró quórum para sesionar Extraordinarias.

El Frente de Todos no logró quórum ayer para poder debatir una serie de proyectos y, por lo tanto, cerró el período de Extraordinarias sin sesionar en el Senado.

La breve sesión no contó con la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, apenas un día después de que un grupo de legisladores abandonaran el bloque oficialista.

El FdT pretendía desarrollar una sesión doble, es decir, realizar la elección de las nuevas autoridades y después progresar en la agenda de temas consensuados.

La Ley de Alcohol Cero y la Ley Lucio eran los dos proyectos en los que se pudo haber avanzado. Sin embargo, el oficialismo no obtuvo el número mínimo para abrir el debate en el recinto.

Si bien voces del FdT apuntaron contra Juntos por el Cambio por el quórum, lo cierto es que, de ahora en adelante, deberán alinear al flamante bloque de Unidad Federal, integrado por Edgardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola, Guillermo Snopek, Eugenia Catalfamo y Alejandra Vigo.

Por lo tanto, los bloques presentes ratificaron las autoridades existentes y designaron los días miércoles y jueves a las 14 como el horario para sesionar durante el período ordinario.

Luego de la ruptura, el Frente de Todos queda constituido como un interbloque de 31 senadores divididos en dos bancadas: el Frente Nacional y Popular, con 19 legisladores, y Unidad Ciudadana, integrado por 12.

Espínola y Kueider integraban el bloque Frente Nacional y Popular, que conduce el senador José Mayans, mientras que Catalfamo y Snopek formaban parte de Unidad Ciudadana, que preside Juliana Di Tullio.

Mayans se reincorporó ayer a la actividad parlamentaria tras una afección que lo mantuvo fuera de la actividad, aunque había retomado su actividad en su oficina en enero.

“No podemos sesionar porque Juntos por el Cambio no nos da el quórum para tratar ningún tema. Teníamos gente de varias provincias que querían venir a la sesión donde íbamos a aprobar alcohol cero y les tuvimos que avisar que no vengan porque no teníamos quórum”, dijo la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Pero el oficialismo no sólo necesita del apoyo de JxC para obtener el número para sesionar, sino que ahora también tiene que sentar en la mesa de negociaciones a Unidad Federal.

Con respecto a las autoridades, Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Frente Nacional y Popular) será la Presidenta Provisional, y la senadora por Santa Fe, Carolina Losada (UCR) ocupará el rol de Vicepresidenta del cuerpo.

Por su parte, Maurice Closs (Frente Nacional y Popular) será Vicepresidente Primero y Guadalupe Tagliaferri (PRO), Vicepresidenta Segunda.

De esta manera, se cerró el período de sesiones extraordinarias sin que el Senado haya podido aprobar ni darle media sanción a ninguno de los proyectos enviados por el presidente Alberto Fernández.



Gustavo Bordet seguirá en el FdT

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, tomó distancia de la decisión del senador Edgardo Kueider de romper el bloque del Frente de Todos, junto con otros tres peronistas, y ratificó su alineamiento dentro del Frente de Todos. El legislador -reconocido por ser un hombre de su confianza- no contaba con el apoyo del gobernador para separarse del espacio. “Dar el debate y generar consensos dentro del Frente de Todos debe ser una premisa de nuestra fuerza política. Ratifico la necesidad de estar unidos para seguir construyendo acuerdos fundamentales de cara al proceso electoral 2023″, dijo el gobernador a través de un posteo en sus redes sociales.