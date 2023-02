Sergio Ramos se retira de la selección de España y apunta contra el técnico

viernes 24 de febrero de 2023 | 6:01hs.

El defensor Sergio Ramos, un baluarte del campeón mundial en Sudáfrica 2010 y actual jugador del Paris Saint Germain (PSG), se retiró ayer del seleccionado de España y apuntó contra el nuevo DT, Luis De la Fuente Castillo. “Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy -por ayer- he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de como continúe mi carrera deportiva”, comunicó el futbolista en una carta publicada en sus redes sociales.

“Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja”, apuntó.

“Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad”, señaló el defensor bicampeón de Europa. “Miro con admiración y envidia a (Luka) Modric, a (Lionel) Messi, a Pepe... la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es sólo fútbol”, finalizó.

De la Fuente se hizo cargo del elenco español luego de la decepción en Qatar, con la eliminación en octavos de final ante Marruecos, en la que Sergio Ramos no estuvo entre los convocados.