Se le rompió el auto y duerme en la plaza 9 de Julio desde hace 3 días: pide ayuda para volver a La Plata

jueves 23 de febrero de 2023 | 18:23hs.

Para Rodolfo el fin semana fue amargo. En su viaje desde La Plata a Posadas, se le recalentó su automóvil y de ahí en más todo fue una sucesión de hechos que le demandaron no sólo invertir lo poco o mucho que tenía, sino lo peor: quedarse sin dinero. Hoy pasa las horas en la plaza 9 de Julio junto a su esposa, a la espera de que puedan resolver las cuestiones mecánicas y además ver cómo consigue dinero para regresar, en vehículo o por otro medio.

“En Corrientes se recalentó el auto, cuando venía a Posadas… llamamos a la grúa y se alargó demasiado, consumimos todo el dinero y entre hotel y alimento, repuestos se nos fue todo el dinero y hoy compramos el último repuesto y cuando el mecánico estaba armando se da cuenta que la bomba de agua no da más”, contó a El Territorio. Fue tajante al sostener que “me quedé sin dinero, estoy en la plaza 9 de Julio, ya está… en teoría mañana resuelven, pero si alguien puede darme un alojamiento o si pueden llevar hasta La Plata a uno de los dos”.

Resumió que “la cuestión es que hace tres días vivimos en la plaza, el hotel Continental nos deja sentarnos en la recepción pero no sé hasta cuando nos seguirán soportando, pero está el tema de la higiene, lavar la ropa y bueno, todos los inconvenientes que significan vivir en la calle”. Rodolfo contó que “se me está haciendo cuesta arriba”, porque estaba seguro que el lunes me iba” y se esperanzó: “Si pueden hacer algo por mí, gracias, todo será bienvenido”.