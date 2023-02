Aseguran que es baja la posibilidad de gripe aviar en humanos

jueves 23 de febrero de 2023 | 16:53hs.

El coordinador de sanidad animal SENASA Corrientes, Javier Alarcón, advirtió que hay que tener cuidado respecto a los múltiples casos de gripe aviar que hay en el paí, dejo la tranquilidad de que la enfermedad no es fácilmente contagiable al humano. Sobre la situación epidemiológica de gripe aviar, Alarcón dijo que "todos saben que en Argentina ya hubo focos de influenza aviar, es una enfermedad de alta patogenicidad para lo que es la producción avícola. Nunca estuvo presente en la Argentina hasta ahora y afecta a las gallinas, patos, pavos, gansos, gallos, pollos, todo lo que sean aves de traspatio nuestra, y también a las aves silvestres, todas las aves son susceptibles".

Explicó en LRA 12 que “hay que tener presente que es una zoonosis, que se transmite desde el ave enferma o el ave muerta cuando el ser humano manipula esa ave en ese estado. No se transmite al ingerir el ave, hay que seguir consumiendo pollo, que es muy saludable también. Hay que tener cuidado con la manipulación de las aves que están enfermas, o que tenga un comportamiento que no sea normal entre las aves. No significa que tenga influenza, pero al ver un comportamiento anormal dentro de lo que es la conducta de las aves, no hay que tocarlas, no hay que manipularlas. Sí hay que avisar al SENASA de forma rápida. Nosotros nos hacemos presentes en el lugar y vamos tomando las medidas necesarias.

En este sentido, dijo que es pronto para hablar de brote, “se está trabajando mucho, se están atendiendo todas las sospechas, cuando nos llaman siempre hablamos de sospecha. No sé si da para hablar de un brote, sí tenemos focos bien identificados. Siempre hablando de aves. Lo que es la transmisión a las personas, es muy baja la posibilidad, pero hay que tener cuidado. En este momento no hay casos de infectados humanos en Argentina”.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se recomienda seguir las siguientes medidas de cuidado:

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol

• Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.

• Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas.

• En relación a aves en grandes ciudades (gorriones, palomas) el riesgo se considera muy bajo ya que estas aves no se han mostrado hasta el momento muy susceptibles al virus.

• En caso de encontrarse algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

• No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral.

• Actualmente, no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan a zonas con brotes de influenza aviar tomen las medidas de prevención necesarias para evitar el riesgo de contraer la enfermedad.

Se comparte la comunicación epidemiológica publicada el 10 de febrero de 2023: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/situacion-de- influenza-aviar-de-alta- patogenicidad-en-la-region

Ante la detección de aves muertas o con dificultades de locomoción, dar notificación al SENASA.

Vías de notificación:

• Oficina local del Senasa

• App “Notificaciones Senasa”

• notificaciones@senasa.gob.ar

• apartado "Avisá al Senasa" en https://www.argentina.gob.ar/senasa

• Teléfono 11 5700 5704