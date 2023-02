Larreta: "No se trata de ser presidente, yo quiero ser un buen presidente"

jueves 23 de febrero de 2023 | 12:04hs.

Con un video grabado desde el kilómetro 0 de la ruta nacional 40, en Santa Cruz, Horacio Rodríguez Larreta confirmó su intención de ser candidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio. Lo hizo con un mensaje "anti grieta" en el que afirmó, entre otra cosas, que utilizar a la grieta como concepto de campaña es de "estafaores" y que solo "le sirve a los que la crearon". Así, el Jefe de Gobierno porteño lanza su campaña de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) de agosto próximo.

Quiero ser presidente para que juntos terminemos con el odio y transformemos nuestro país para siempre. pic.twitter.com/QhXovKEQ16 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 23, 2023

El discurso del video posteado en sus redes viene cargado con un mensaje anti grieta, tanto hacia afuera de la coalición que aspira a representar como hacia adentro de esta. Un mensaje para "los halcones" de Juntos por el Cambio. “Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella”, afrma en un pasaje del video, para luego decir que “o terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina”, resaltó.

“Yo quiero un país donde nos respetemos los unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado”, sostiene Rodríguez Larreta mientras camina con el frío paisaje santacruceño de fondo.

El video lo abre asegurando que “la presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación” y lo cierra afirmando que “es ahora, empecemos el camino”.

Según Larreta, ese camino de transformación "no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos". En cambio, lo que el propone es "laburar y laburar y laburar. Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen, pero que se mantengan en el tiempo. Porque si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada".

El video es el segundo paso de los tres que contempla la campaña de confirmación de la candidatura del Jefe de Gobierno Porteño para las Paso. El primera paso lo dió el miércoles por la noche cuando publicó una foto, desde el mismo lugar donde se grabó el video. El tercer paso, con el traje de presidenciable ya calzado, se iniciará por la tarde cuando participe de un acto de gestión en el partido de 3 de febrero, gobernador por el dirigente del Pro Diego Valenzuela, donde además atenderá a la prensa, y por la noche, visitando algunos sets de televisión.